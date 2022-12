Pablo Moyano, uno de los secretarios generales de la CGT, volvió a cruzar al Gobierno por la situación económica y criticó que todavía no hay respuestas a sus pedidos. Dijo que no esperará un año más “pidiendo o rogando una suma fija, asignaciones o que se elimine Ganancias”, y dejó un fuerte mensaje: “Si no, vamos a empezar a reclamarlo de otra forma”.

El secretario general de Camioneros dijo que al Gobierno “se ve que no le cierran los números”: “Está enfocado en otros sectores y no en lo que estamos pidiendo”. Adelantó: “Ojalá que el próximo año, a través de ir bajando la inflación, empiecen a rendir los salarios”.

Moyano criticó: “Acá hay un millón de trabajadores que pagamos Ganancias y es una locura. Le sacamos las retenciones a las mineras y le seguís cobrando al laburante. O enfrentamos en serio al poder y los poderosos... o seguimos tibios”.

El cosecretario general de la CGT cuestionó: “Te doy el dólar soja, a vos te doy otra cosa, y los laburantes siguen mirándola pasar. Por eso la bronca. Hermano, las asignaciones familiares... eso es una medida peronista. Un laburante que aporta, que paga impuestos, por lo menos que cobre el salario familiar por hijo o hija”.

Pablo Moyano volvió a reclamar la “universalización” de las asignaciones familiares

El secretario general de Camioneros insistió en su reclamo de “universalización” de las asignaciones familiares: “¿Por qué solo dos millones de un universo de seis millones (cobran asignación)? Es un acto discriminatorio, lo mismo que Ganancias. Lamentablemente, las divisiones propias dentro del Gobierno llevan a que se vayan dilatando estas medidas que pedimos”, en declaraciones a AM 530.

Las frases más destacadas de Pablo Moyano

“Vamos a esperar un tiempo prudencial. Nos juntaremos en febrero en un gran plenario nacional (de la CGT) y seguir con nuestro reclamo. Esperemos que para esa fecha el gobierno haya dado la respuesta que estamos reclamando”.

“Está todo bien con los compañeros de los movimientos sociales, hemos compartido la calle y la lucha. Ellos han firmado un nuevo bono para enero o febrero. ¿Y los laburantes registrados que con nuestros impuestos fortalecemos la economía del Estado?”.

“Venimos hace seis meses, Alberto Fernández. Seis meses, Sergio Massa, que venimos reclamando que se universalicen las asignaciones familiares. Que el aguinaldo no pague Ganancias. Bueno, seguimos esperando”.

“A partir de febrero o marzo se va a empezar a mover lo que es el tema electoral y nosotros vamos a empezar a plantear un programa para llevarle al candidato o la candidata las problemáticas de los trabajadores. Ojalá que haya, seguramente va a haber, una gran PASO y los peronistas vamos a definir a nuestro candidato”.

“En su momento he dicho que muchas leyes que eran muy importantes en nuestro país, por ejemplo, con Vicentín que se dio marcha para atrás. Con la reforma judicial se dio marcha para atrás, y otras reformas porque muchos diputados y senadores nuestros fueron para atrás. Fueron cagones”.

“Se podrían haber llevado adelante muchas reformas de fondo que eran importantísimas. Lamentablemente, no pudieron ser tratadas porque muchos diputados o senadores no dieron quorum”.