Pablo Moyano, secretario adjuntos de Camioneros, expresó su malestar por la millonaria multa que el Ministerio de Trabajo le aplicó a ese gremio, afirmó que es "un apriete a través de la justicia" y amenazó: "Que se hagan cargo y que ahora se banquen la reacción de los trabajadores".

"Es una persecución política, no puede ser que por una simple asamblea de dos horas por turno nos ponen una multa de 810 millones de pesos. Y ahora vendrá la multa por el paro del 14 de julio, que será superior", lanzó el dirigente sindical sobre la sanción, aplicada por no cumplir una conciliación obligatoria en diciembre de 2017.

Moyano adelantó que recurrirán a la justicia para evitar el pago de la multa y recordó que ya había ocurrido algo similar con el gobierno anterior. "Cristina también nos multó con 4 millones de pesos y la justicia nos dio la razón por llevar adelante un reclamo legítimo".

Por otro lado, el gremialista cargó contra el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, a quien acusó de querer "quebrar la obra social de Camioneros".

"Nos hemos declarado en alerta y movilización. No vamos a permitir el ataque que día a día se lleva adelante contra nuestra organización por no haber firmado la reformar laboral o no haber aceptado el 15% en las paritarias", sost

uvo en diálogo con C5N.