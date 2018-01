Las armas que le secuestraron al acusado de asesinar al abogado

Cuando Nelson Alberto Spirito (52) abrió la puerta no sospechó que estaba en peligro. Creyó que -como tantas otras veces- entregaría los productos vendidos por Internet, recibiría el dinero y continuaría con su día. Algo salió mal: el abogado, dedicado a la comercialización de artículos de caza y pesca, fue asesinado de un disparo en la cabeza en su casa de Adrogué.

Por el crimen detuvieron a un joven de 18 años que se habría llevado armas, balas, cuchillos y otros elementos de la víctima. Investigan si se trató de un ajuste de cuentas o si lo mataron para robarle.

Spirito dejó de ejercer la abogacía hace algunos años. Vivía con su madre en una casa ubicada en Martín Rodríguez al 300, en uno de los barrios más coquetos de Adrogué, al Sur del Conurbano.

En el garaje de su casa tenía cajas con artículos de caza y pesca que vendía en una tienda online. Era normal que coordinara entregas en su domicilio con distintos clientes. Este domingo había citado a un joven a las 10.30 de la mañana.

Según informaron fuentes policiales a Clarín, el hombre hizo pasar al cliente al depósito donde guardaba los productos. Hicieron una transacción por $ 200 mil. Armas de aire comprimido, cartuchos, balas y garrafas de gas eran algunos de los elementos acordados. “Adentro de la casa estaba la hermana de la víctima visitando a la madre de ambos. Escuchó el disparo y cuando corrió a ver qué pasaba, encontró a Spirito muerto”, detallaron.

Te deben plata, me llamás a mí, me decís quién y me encargo de que devuelva lo que debe.

Tenía un disparo en la cabeza, sin orificio de salida, que lo mató casi en el acto. Con la ayuda de la hermana Spirito, los investigadores revisaron el celular y encontraron los detalles de su encuentro con el asesino.

Según esas charlas de Whatsapp, a las que tuvo acceso Télam, el supuesto comprador le dijo a Spirito que trabajaba en la zona de La Matanza, que le gustaba "ir a cazar" y también "coleccionar armas".

El acusado, de 18 años, fue detenido en La Matanza.





"Te deben, no sé, 25.000 por lo que sea, te deben plata, me llamás a mí, me decís quién y me encargo de que devuelva lo que debe, simple", escribió el sospechoso en una de esas conversaciones. Y agregó: "Nunca lastimamos a nadie, igual. (?) Todo dentro de los términos casi legales". Con los datos de la operación, la Policía logró identificarlo.

Los investigadores descubrieron que, como coartada, el acusado había comentado en la página web que había utilizado para contactar a Spirito. "Le decía que había ido a buscar los productos pero que no había nadie en el domicilio indicado", confiaron fuentes del caso.

El sospechoso fue detenido durante un allanamiento a su casa. Es un joven de 18 años sin antecedentes penales que vive en Laferrere.

"Le secuestraron 11 armas de fuego, carabinas y escopetas de distintos calibres, marca y modelo, un total de 13 armas de puño, carabinas y fusiles de fogueo y aire comprimido, una ballesta, 150 cartuchos de escopeta, 721 cartuchos de armas de puño de distintos calibres, seis garrafas se gas comprimido y 2.000 balines de aire comprimido", detallaron fuentes policiales.

El joven quedó detenido por "homicidio criminis causa". La investigación la lleva la Fiscalía N°5 de Lomas de Zamora que, al cierre de esta edición, analizaba si el crimen se trató de un robo o de un ajuste de cuentas por distintas denuncias de estafa que tendría la víctima.