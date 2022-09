El Gobierno nacional de Alberto Fernández concretó ayer un pago al Fondo Monetario Internacional (FMI) de U$S 890 millones, correspondientes a la primera parte de los vencimientos de septiembre, que se completará hoy con un segundo desembolso de alrededor de U$S 1.700 millones, con lo que ambos montos sumarán un total de U$S 2.590 millones.

El pago quedó evidenciado en las reservas del Banco Central (BCRA), que cerraron en U$S 37.593 millones, unos U$S 738 millones por debajo del número del martes pasado.

El número final estuvo parcialmente compensado por la compra de U$S 243 millones en el mercado cambiario en la jornada de ayer.

En base al cronograma previsto, hoy se completará el pago con el envío de unos U$S 1.700 millones. Los pagos serán compensados más adelante a través de un desembolso de U$S 3.885 millones que enviará el Fondo Monetario, luego de que el Directorio del organismo -en las próximas semanas- apruebe la segunda revisión del acuerdo, que tiene el visto bueno del staff técnico.