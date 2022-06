La construcción del gasoducto Néstor Kirchner, esencial para trasladar el gas del megayacimiento no convencional Vaca Muerta, podría demorarse por cuestionamientos políticos y judiciales a una licitación de la obra, dijo ayer Paolo Rocca, presidente ejecutivo de Techint la empresa que proveerá los tubos para la obra.

La construcción del gasoducto está bajo la lupa judicial tras la denuncia de la oposición para que se investigue los dichos del exministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, que fue echado del Gobierno por denunciar que la empresa encargada de licitar la obra "hizo un pliego a medida de Techint" al establecer un espesor determinado de la chapa para los tubos que solo fabrica la empresa de Rocca en Brasil.

El proceso tuvo como única oferente de los tubos a una subsidiaria de Tenaris, del grupo Techint, que resultó adjudicada. Por eso, para transparentar la licitación, el juez de la causa ya citó como primer testigo al propio Kulfas que deberá prestar declaración este viernes y pidió el pliego de la licitación.

"Hoy está interviniendo la justicia, secuestrando el pliego (...) si la cosa sigue con atraso no se va a llegar", sostuvo Rocca en el foro de la Asociación Empresaria Argentina (AEA).

La firma estatal a cargo de la licitación, Energía Argentina -antes IEASA-, dijo que hubo consultas realizadas por seis empresas, pero que solo SIAT SA, subsidiaria de Tenaris, presentó una oferta.

"Acá no hubo ni corrupción ni direccionamiento ni nada", dijo Rocca. El empresario explicó que "el pliego para la compra de tubos es un pliego técnicamente indiscutible". Asimismo, detalló las características técnicas que debían cumplirse, y aseguró que "son las mismas que en todos los gasoductos troncales".

"Para poder realizar el gasoducto en un tiempo breve y llegar para el invierno de 2023, los tiempos para recoger las ofertas y, después, conectar esto con la construcción del gasoducto han sido muy cortos. (En el Gobierno) salieron a buscar a todos los que podían ofertar los tubos, y ni los chinos ni nadie pudieron llegar con una oferta consistente con los tiempos previstos", indicó el empresario.

Según dijo, Tenaris llegó a cumplir con los requisitos forzando su cadena de abastecimiento de Brasil a la Argentina. En este sentido, señaló que "la dirección de Ieasa (ahora Enarsa, la empresa pública nacional a cargo de la adjudicación de la obra) se encontró con una licitación en la cual había un oferente". Así, subrayó que "podría haber decidido cancelar la licitación, olvidarse del gasoducto para 2023 y hacerlo más adelante", pero remarcó que "lo que hizo, con sentido común, fue asignárnosla a nosotros". "No hubo ni hecho de corrupción, ni direccionamiento del pliego, ni nada por el estilo", aseguró el empresario, quien agregó: "Acá hay un sentido común que creo que debería prevalecer para ir adelante todos juntos. Tener un gasoducto o no tenerlo en 2023 es una diferencia de U$S 2.500 o U$S 3.000 millones" que puede ahorrar el país".

"El sentido común -aseguró- se fue perdiendo en la múltiple grieta que tenemos en todos lados y creo que hoy está interviniendo la justicia en el pliego. Es muy probable que terminaremos pagando en el invierno de 2023 el gas a U$S 28 en lugar de a U$S 4".

En ese marco, lamentó que, "si la cosa sigue con atraso, no se va a llegar" para el objetivo propuesto para el invierno de 2023.

Quien debe proveer los tubos se refirió a la judicialización de la obra y negó corrupción o direccionamiento de la licitación.

570 km por año para llegar a tiempo

La obra del gasoducto Néstor Kirchner demanda hacer 570 km de entubado en un año, lo que según Paolo Rocca, implica producir 60 km de tubos e instalarlo en cada mes, que equivalen a dos kilómetros de tubo por día y la necesidad de que salga "un camión cada 5 minutos de la planta de Lanús por el camino de sirga del Riachuelo y llegue hasta Neuquén". "Es una tarea compleja. Tenaris logró hacerla, no fue fácil para otros competidores. Esta es la historia de lo que pasó", afirmó el empresario. Por su parte, el juez federal Daniel Rafecas, juez de la causa, ya tiene en sus manos copias digitales de toda la documentación oficial vinculada con la licitación del gasoducto para investigar supuestas irregularidades.

La causa judicial

Juez Rafecas citó a Kulfas como testigo

El exministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas fue citado como testigo para el próximo viernes en la causa que investiga supuestas irregularidades en el llamado a licitación para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, en Vaca Muerta.

La decisión fue adoptada por el juez federal Daniel Rafecas, quien levantó el secreto de sumario que impuso en la causa y ordenó nuevas medidas de prueba, entre ellas la citación a Kulfas bajo juramento de verdad para este viernes a las 10, de manera presencial en Comodoro Py 2002, según fuentes judiciales.

Para el próximo lunes 13 a las 12, Rafecas convocó también como testigo al exfuncionario de Enarsa Antonio Pronsato, quien renunció a su cargo al frente de la Unidad Ejecutora del gasoducto Néstor Kirchner en Enarsa, el pasado lunes 30 de mayo.

En tanto, el martes de la próxima semana se realizará una audiencia con especialistas de cuatro empresas que extraen gas en Vaca Muerta, Pluspetrol, YPF, Tecpetrol y Total Austral para que expliquen al juzgado de Rafecas los "requerimientos técnicos" necesarios para la construcción del gasoducto.

Esta audiencia fijada para ese día a las 10 también será presencial y el objetivo es que expertos que designen las empresas concurran al juzgado para responder preguntas sobre los requerimientos "técnicos exigidos para la construcción del gasoducto".

Por último, el magistrado envió una nueva orden de presentación a la firma IEASA en busca de información complementaria vinculada a otra licitación para la compra de caños de tuberías en relación a la causa.

En tanto, el presidente Alberto Fernández afirmó ayer que no le "gustó lo que hizo Matías" (Kulfas). "No me gustan los off, las cosas dichas en secreto, cuando un funcionario habla tiene que hablar públicamente", aseguró el jefe de Estado y agregó: "No comparto lo que piensa Matías en ese punto, es un tema superado".