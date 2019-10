Complicado camino a la transición. El postulante del peronista Frente de Todos asegura que no tiene diálogo con Mauricio Macri "hace mucho tiempo".

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, afirmó ayer que el país "está virtualmente defaulteado", señaló que -en caso de ganar las elecciones del próximo 27- quiere tener un ministro de Economía "fuerte" y dijo que Cristina Kirchner tendrá "cero por ciento" de injerencia en el armado de un eventual gabinete.

"El desastre económico que Macri causó es inconmensurable. Multiplicó por dos la desocupación y la inflación. Hace año y medio nadie hablaba del FMI y ahora tenemos la deuda más alta que el Fondo tiene en su haber", dijo Fernández.

En declaraciones a radio La Red, el candidato dijo: "Vivimos en un país que está virtualmente defaulteado. Han dicho que no pueden pagar, con un déficit fiscal altísimo y ves al Presidente diciendo que después del 10 de diciembre ganancias baja del 35% al 20%, y uno se pregunta: ¿estará viendo los números de su propia administración?".

Al renovar sus críticas al gobierno de Mauricio Macri, el postulante K dijo que "uno ve todo tan negativo en materia económica que llama la atención esa actitud".

En ese marco, Fernández afirmó que el gobierno nacional "pasa de la negación a la terquedad" y expresó su preocupación por la caída de reservas del Banco Central y dijo que la situación será "gravísima" en diciembre.

"Es impresionante lo que ha hecho Macri, endeudó al país como nunca. Marco estas cosas para que la gente entienda en manos de quién estamos", indicó.

Fernández señaló que "lo único que le pedí pos PASO fue que cuidara las reservas.

Parece adrede lo que hace al perder U$D 100 millones diarios". "Siento que hay una caída sostenida de dólares que el Gobierno no tiene idea de cómo pararla.

En diciembre espero un escenario de muy bajas reservas, de entre 10 y 11 mil millones de dólares", manifestó. Asimismo, aseveró que quiere tener un ministro de Economía "fuerte" si gana las elecciones para que "pueda resolver y decidir" y añadió: "Yo aprendí de Roberto Lavagna". "Quisiera tener una Cancillería donde lo más importante sea el comercio exterior. También quiero un ministro de Economía fuerte, que pueda resolver y pueda decidir. En la presidencia de Néstor (Kirchner) aprendí de Lavagna, que unificó el Ministerio", recordó.

"Cuando miro el presente siento una suerte de deja vu. Siento que estoy volviendo a entrar a la Casa Rosada en mayo de 2003. Macri generó un escenario similar al de la salida de la convertibilidad", añadió. Por último, afirmó que su compañera de fórmula, la expresidenta Cristina Kirchner, tendrá "cero por ciento" de injerencia en el armado de su eventual gabinete.

"Cero, cero por ciento", respondió al ser consultado cuál sería el porcentaje de poder de veto o injerencia que podría tener CFK a la hora de armar un gabinete de ministros.

"Esta es una pregunta recurrente. A mí este tema no me inquieta en lo más mínimo", dijo Fernández, y aclaró que trabajará "junto con Cristina" porque "es una mujer con ocho años de experiencia en la presidencia, una dirigente política de envergadura y puede ayudar en mucho a sacar a este país adelante".



Tentando a Fábrega

El extitular del Banco Nación Juan Carlos Fábrega recibió un ofrecimiento concreto de Alberto Fernández para volver a comandar la entidad, a pesar de su conflictiva salida del Banco Central en el gobierno de Cristina Kirchner que le propinó un inédito maltrato público, al acusarlo de filtrar información a los bancos.

Debate y foro, 2 días fuertes en Santa Fe

El candidato a presidente del Frente de Todos (FDT), Alberto Fernández, llegará el domingo próximo a Santa Fe para participar del primer debate presidencial para las elecciones del 27 de octubre y se quedará en la provincia el lunes para reunirse con el gobernador electo, Omar Perotti, y cerrar el "Foro de Ciudades" que reunirá a todos los intendentes de ese espacio en Rosario.

Fernández llegará junto a su pareja, Fabiola Yáñez; su vocero, Juan Pablo Biondi, y otras ocho personas de su círculo íntimo que, entre otros, integrará su mano derecha, Santiago Cafiero.

Esas 10 personas son las que podrán acercarse al candidato para asesorarlo sobre algunos temas cuando se produzcan los intervalos del debate. En tanto, habrá otra decena de dirigentes cercanos al candidato, cuya lista aún se está confeccionando, que podrán oficiar de voceros.

Bolsonaro deja sin cumbre a Fernández

Ante poderosos CEO locales e internacionales, el presidente Jair Bolsonaro inauguró el Foro de Inversiones Brasil 2019 con un discurso de implícito apoyo político a Mauricio Macri: "Tenemos la obligación de hacer algo para evitar que vuelva al pasado", dijo a su selecto auditorio.

No es la primera vez que Jair expresa su apoyo a Macri. Es que la idea que domina al gobierno bolsonarista es que América latina asuma el modelo económico de Brasil que combina "libertad económica" y apertura al mundo. En este contexto, y para que no haya dudas respecto a la distancia política que existe entre Bolsonaro y Alberto Fernández, se confirmó en Planalto que la Cumbre del Mercosur se realizará el próximo 5 de diciembre. La fecha no es casualidad: ese día, ante un eventual triunfo del candidato peronista, deja afuera a Fernández de una cumbre clave para el Mercosur y su futuro como foro multilateral.