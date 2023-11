La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sostuvo hoy que "estanflación es igual a catástrofe social" y recordó que en una charla que ofreció en el mes de marzo en la provincia de Río Negro había advertido sobre ese "infierno más temido".



"¿Escucharon hablar de lo que dijo el presidente electo sobre la estanflación?", pregunta la Vicepresidenta en un video publicado en la plataforma TikTok donde se la ve caminando por los pasillos del Senado, junto a la titular de la Cámara de Diputados Cecilia Moreau; la presidenta provisional del Senado Claudia Ledesma Abdala y la secretaria administrativa del Senado María Luz Alonso.



En ese marco, recuerdan una charla que Fernández de Kirchner ofreció en el mes de marzo en la provincia de Río Negro.



"Podemos llegar a tener el infierno más temido que es recesión con inflación y estamos al horno", dijo la Vicepresidenta en esa oportunidad.



"Estanflación es caída total de la actividad, desempleo y al mismo tiempo precios. Catástrofe, catástrofe social. Pero dicen que falta plata, en realidad faltan dólares más que plata, muchos dólares, y los que se llevaron....", dice Cristina hacia el final del video de 1 minuto.



Ayer, el presidente electo Javier Milei advirtió que durante su gobierno el país vivirá los efectos de una "estanflación" como consecuencia de las medidas que implementará para alcanzar un "reordenamiento fiscal" que, aseguró, "va a impactar negativamente en la actividad económica".



"Va a haber una estanflación porque cuando hagas el reordenamiento fiscal va a impactar negativamente en la actividad económica", adelantó Milei ayer en declaraciones formuladas a Radio La Red.



La combinación de estancamiento con inflación es denominada desde hace más de medio siglo como "estanflación", y constituye una anomalía desde la visión de la economía clásica, que por mucho tiempo consideró a la suba generalizada de los precios como un efecto no deseado del crecimiento.



Sin embargo, la estanflación se tornó común en varios países desde la segunda mitad del siglo XX, como marca de sucesivas crisis económicas y sociales.



El término surgió casi por casualidad, en medio de una exposición del ministro de Finanzas británico Ian MacLeod en la Cámara de los Comunes, el 17 de noviembre de 1965.



"Tenemos lo peor de ambos mundos: no sólo inflación por un lado o estancamiento por el otro, sino ambos juntos. Tenemos una especie de 'estanflación'. Y, en términos modernos, se está haciendo historia", dijo entonces, aunque las estadísticas parecieran no darle la razón: en 1965, la economía británica creció 2,6% y la inflación fue de 4,77%.