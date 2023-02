El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, calificó hoy como "muy productiva" la primera reunión de la mesa política del Frente de Todos (FDT) realizada ayer en la sede del PJ nacional en la ciudad de Buenos Aires y estimó que la decisión que tome la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner respecto a las próximas elecciones será "lo que determine la estrategia final" de la coalición oficialista.



En declaraciones a Télam Radio, Capitanich sostuvo que "hay una líder indiscutible de nuestro espacio", en referencia a la expresidenta y, por eso, remarcó que "la resolución de su posición en las elecciones es la que va a determinar la estrategia final" del frente.



Sobre el desarrollo del encuentro que se extendió por casi seis horas y finalizó de madrugada, el mandatario chaqueño dijo que "los actores del Frente de Todos ratificaron la voluntad de fortalecer la unidad del espacio para ganar las elecciones" de octubre.



Asimismo, señaló que se acordó "un plan de acción para evitar la proscripción" de la Vicepresidenta y la creación de una "comisión especial para que desista de no participar en el proceso electoral".



Otro de los puntos que se acordaron ayer, indicó, fue "un plan de acción desde el punto de vista de lograr que no exista ningún tipo de impedimento para una eventual candidatura de su parte y también la constitución de una comisión especial para que efectivamente ella desista de no participar en el proceso electoral".



Por otra parte, añadió que se planteó "el desarrollo de una instancia de debate en el espacio con el objeto de fortalecer un acuerdo programático para ganar las elecciones del año 2023".



"Esto implica abrir el espacio al debate político y, en consecuencia, verificar recomendaciones, ideas y propuestas con el objeto de lograr los consensos necesarios para que la unidad en la diversidad se manifieste en un acuerdo programático con equipos calificados para llevarlos adelante", agregó.



También señaló que las PASO serán la herramienta elegida para "establecer el liderazgo que ineludiblemente nos va a catapultar a la victoria" en las generales de octubre.