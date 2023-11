La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner consideró hoy que tanto la presidencia provisional del Senado como la titularidad de la Cámara de Diputados le corresponden a un representante de La Libertad Avanza en virtud de los votos obtenidos en el balotaje que consagró a Javier Milei como nuevo presidente.



De esta forma, la expresidenta se refirió a las negociaciones que se entablan entre LLA y un sector de Juntos por el Cambio para la elección de las autoridades legislativas de cara a la asunción del nuevo gobierno, el próximo 10 de diciembre.



"Anoche en la cena de despedida y bienvenida de Senadores y Senadoras dije, parafraseando al Presidente electo: basta con las operaciones de los micrófonos ensobrados en cuanto a que el 'kirchnerismo' o 'Cristina' -cuando no...- quiere quedarse con las autoridades del Senado", escribió esta mañana Fernández de Kirchner en su cuenta de la red social X (antes Twitter).



Y agregó: "Manifesté que sigo pensando exactamente lo mismo de siempre: tanto la Presidencia Provisional del Senado como la Presidencia de la Cámara de Diputados le corresponden a un o a una representante de La Libertad Avanza, fuerza política que por amplia mayoría, en el balotaje del 19 de noviembre, obtuvo la representación popular para desempeñarse al frente del Poder Ejecutivo".



"Viene al caso recordar que en el año 2015, después de que el Frente para la Victoria perdiera el balotaje por una mínima diferencia, sostuve que había que respetar la línea sucesoria del Poder Ejecutivo pese a que Cambiemos -ganador de ese balotaje- no contaba con las mayorías necesarias, como sucede ahora con La Libertad Avanza. Fue así que asumieron Federico Pinedo como Presidente Provisional del Senado y Emilio Monzó como Presidente de la Cámara de Diputados", remarcó la exmandataria.



Y puntualizó: "Siempre he hecho del respeto a la voluntad popular, a las instituciones y a mi propia coherencia, una práctica política que no pienso abandonar por nada ni por nadie".