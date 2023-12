El ministro de Desarrollo para la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés "Cuervo" Larroque, aseguró hoy que el triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones presidenciales de este año tuvo más que ver con "errores propios" del peronismo que con "aciertos propios" de la fuerza que encabeza el mandatario electo, Javier Milei, y consideró que si bien no se conocen cómo serán las medidas que tomará el próximo gobierno, el rol de la oposición pasará por "evitar que sean avasallados los derechos de los argentinos".



"El peronismo tiene que reflexionar. La existencia de Milei tiene más que ver con errores nuestros que con aciertos de LLA. Hubo muchas dificultades y eso generó una crisis de representación que sin dudas tenemos que resolver. No nos olvidemos que el macrismo quedó tercero en la elección general, a diez puntos de (el candidato presidencial de Unión por la Patria), Sergio Massa", señaló Larroque en declaraciones a Radio 10.



En relación a los anuncios que formularon los integrantes de la futura administración en esta transición de gobierno, el funcionario opinó que "se observa mucha confusión" porque "llegaron con un discurso que incluía muchas aberraciones y contradicciones".



"Ahora estamos viendo cómo, ante la cercanía del poder se intenta ponerle racionalidad a algunas cosas que se venían diciendo. Siempre en el marco de un paradigma liberal. Por eso no podemos todavía tener claridad con respecto a cual será la profundidad de las medidas", evaluó.



En declaraciones a Radio 10, el funcionario consideró que en las últimos comicios "se eligió un camino distinto al que necesitaba" la sociedad argentina y afirmó que con la asunción de las próximas autoridades se abre un período para ver "cuáles son las medidas que se toma" Milei en la Presidencia.



En otro orden, el funcionario destacó la campaña realizada por Massa pero mencionó que hubo "cuestiones de fondo" que fueron determinantes para la derrota de UxP en el balotaje.



"Estamos en una crisis económica que inició el macrismo y que no pudimos revertir. Existen además cuestiones metodológicas de la dirigencia política que un sector de la sociedad está cuestionando. Incluso nuestros propios votantes expresan esos cuestionamientos", analizó.



Para Larroque, el peronismo tuvo en 2019 una "oportunidad inmensa", pero estimó que es una fuerza política que "siempre está en inferioridad de condiciones" ante los espacios que son "más afines a los intereses del sistema".



"Es verdad que debimos afrontar una pandemia, luego la Guerra entre Ucrania y Rusia y por último la sequía. Por encima de la unidad, el peronismo debe buscar un rumbo que vaya más allá de lo sectorial. No pudimos procesar eso durante el Gobierno. No pudimos elaborar conjuntamente y eso nos debilitó", remarcó.