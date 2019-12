"Vergüenza". Valdés dijo sentir "vergüenza" por el clima de violencia.

El diputado electo del Frente de Todos y exembajador argentino en el Vaticano, Eduardo Valdés, afirmó ayer que el arzobispo emérito de La Plata, monseñor Héctor Aguer, es un "patotero eclesiástico", y volvió a lamentar el cruce que mantuvo con la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) por haber dicho que la legalización del aborto será ley y que el papa Francisco "lo va a entender".



"Yo acuso a monseñor Aguer de ser un patotero eclasiástico", dijo ayer Valdés en declaraciones a radio Nacional. Y agregó: "Me da vergüenza que estemos en este clima de violencia producto de esas palabras de un (ex) arzobispo de la Iglesia argentina. Esta discusión atrasa. No le hace bien a la Iglesia esa respuesta. No todo lo que dice el Papa está dirigido a la Argentina".



Días atrás, monseñor Aguer había señalado que se debía "excomulgar al presidente que legalice el aborto"."Yo fui abogado de Gabriel, el chico abusado por el cura (Héctor) Grassi y en la Iglesia hay muchos que me miran de reojo desde aquel momento, y yo no sé si no me pasaron una factura", afirmó ayer el diputado electo del Frente de Todos.



Tras las declaraciones de Valdés en las que señaló que el Papa iba a "entender" en caso de que se apruebe la legalización del aborto, la CEA difundió un comunicado en el que se manifestó que "subordinar su magisterio doctrinal a coyunturas políticas resulta inaceptable".



"Me sorprendió mucho, fui injustamente tratado por la Conferencia Episcopal", dijo Valdés.