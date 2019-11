El presidente electo argentino, Alberto Fernández (izquierda), compartió un almuerzo con el presidente mexicano López Obrador.

Tras una reunión de varias horas con el presidente de México, el mandatario electo argentino, Alberto Fernández, dijo ayer que el futuro del dólar "no se resuelve con un cambio de Gobierno".

En su primera gira como presidente electo, Alberto Fernández habló en una conferencia en México tras compartir un almuerzo con el jefe de Estado de ese país, Andrés Manuel López Obrador. Hizo referencia a la relación bilateral entre ambos países, a las tarifas y a la situación del cepo al dólar luego de que asuma como presidente el próximo 10 de diciembre.

"Lo que Argentina vive en materia de dólares es lo que (el actual presidente Mauricio) Macri produjo en materia de dólares. El 10 de diciembre no es una fecha mágica. Ese día sabremos cuántos dólares quedaron en las arcas del Banco Central. Esto no se resuelve con un cambio de Gobierno", dijo Fernández ante una primera pregunta sobre la continuidad del cepo cambiario.

Desde la ciudad de México agregó: "Es el resultado de una política que ha dejado que migren de las arcas del Central decenas de miles de millones de dólares a destinos desconocidos. No se convirtieron en obras, en ahorro, en pago de deuda, sino en fuga de divisas".

Desde la sede del Gobierno nacional mexicano, Alberto se molestó ante una repregunta periodística sobre el cepo. La respuesta fue: "Ya lo contesté, me parece que no quisiste entenderlo". Y completó: "El 10 de diciembre cambia un gobierno, no la realidad económica. La única realidad económica que tenemos es que Macri tuvo que tomar esta medida después de haber visto salir de las arcas del Central decenas de miles de millones de dólares que se fugaron del sistema financiero. Eso no se revierte porque un presidente cambie".

Fernández volvió a cuestionar que "las tarifas estén dolarizadas" en el país. "Lo he dicho desde el primer día, que iba a ser revisado. Todos y todas vamos a tener que hacer un esfuerzo, cuando digo todas, lo digo por las energéticas", remarcó Fernández, al ser consultado sobre si habrá una revisión de las tarifas. "No puede ser que la tarifas estén dolarizadas. No es posible que haya un sector de la economía tan importante como la energía dolarizada en un país que produce y consume en pesos. Hoy leía que cayó el consumo de luz y Edesur ganó no sé cuántos millones de pesos, eso es que el negocio es para unos pocos", consideró.

Respecto a la visión de López Obrador sobre la relación entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI), Alberto contestó: "El presidente Obrador se comprometió a ayudar en la Argentina en todo lo que necesite. Tiene una mirada común sobre lo que hay que hacer".

"Hablamos del vínculo entre Argentina y México y la necesidad de profundizar la relación política y económica", dijo Fernández. Explicó que, durante este encuentro, le preguntó "mucho" al presidente mexicano sobre algunos de sus proyectos sociales estrella, como el de aprendices para jóvenes que no estudian ni trabajan, para ver "de qué manera" lo pueden "proyectar en Argentina".

En otro tramo, el presidente electo dijo que no tiene previsto hasta el momento un viaje a Estados Unidos, aunque señaló: "He tenido una muy buena charla con (el presidente de Estados Unidos, Donald) Trump. Pareciera ser que están dispuestos a ayudarnos. No tengo previsto todavía un viaje a EEUU, que puede ocurrir o no".

Durante una rueda de prensa en la que remarcó "la alegría" que significó para él este encuentro, el futuro presidente argentino especificó "la necesidad de poner en valor el vínculo comercial en materia automotriz, en materia de autopartes", aunque consideró que hay que reforzar esas relaciones "fundamentalmente en materia de carnes y de algunas producciones locales".

En ese contexto, el mandatario electo marcó la oportunidad que tendría Argentina por ejemplo con "la producción de porotos negros, de la que México es demandante". Fernández admitió que en la actualidad la Argentina tiene con México una relación comercial "que se fue perdiendo y que hoy es bastante débil".

Por la "igualdad social perdida"



El futuro del Grupo de Puebla, que reúne a dirigentes progresistas de la región y que tendrá su próximo encuentro este viernes en Buenos Aires, es otro de los temas que Alberto Fernández indicó que se tocaron.

Cuestionado por los medios, Fernández dijo que en el plano regional ambos mandatarios expresaron "preocupación" por las situación en Ecuador y Chile y reafirmó que ambos mandatarios apuestan por la "democracia" y la "institucionalidad", que han de servir para lograr "igualdad".

Cuestionado por el Grupo de Puebla (conformado por decenas de líderes latinoamericanos progresistas) Fernández aseguró que él lo conformó antes incluso de ser candidato.

Reivindicó que este grupo busca "alternativas" a una realidad que ha imperado en los últimos años en América latina, y lucha por la "igualdad social perdida" en la región.

La CGT espera el plenario del viernes

El dirigente Andrés Rodríguez confirmó que Alberto Fernández concurrirá este viernes al plenario que tiene previsto realizar la CGT en su sede de la calle Azopardo al 800. "Le hemos pedido la posibilidad de dirigir la palabra en el seno de la CGT y se comprometió para el viernes a las 11 de la mañana para dar un mensaje", aseveró el líder de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN).

Así lo expresó en declaraciones radiales, en las que indicó que, en su discurso, el mandatario electo seguramente pondrá el acento "en lo laboral". "Vamos a esperar ese mensaje bastante ansiosos", sostuvo Andrés Rodríguez de cara a la cita de este viernes, de la que participarán distintas facciones de la central obrera. Por otro lado, el dirigente de la UPCN dio un guiño a la posible designación de Claudio Moroni como ministro de Trabajo de la gestión de Alberto Fernández, al señalar que se trata de una persona "con experiencia".