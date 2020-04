El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas adelantó ayer que "vamos hacia una cuarentena más administrada" en los próximo días, para habilitar actividades por provincias y por sector, pero tratando de evitar las aglomeraciones.

"Vamos a analizar junto a los gobiernos provinciales para habilitar más turnos de producción" en distintas actividades, pero "evitando que haya aglomeraciones en las fábricas y en el transporte público", dijo Kulfas en conferencia de prensa.

Este escenario de mayor actividad y circulación en las calles de todo el país, ya que cada provincia tiene facultad para decidir sus medidas restrictivas, tiene en vilo al Gobierno ya que desde la Casa Rosada aseguran que no es tiempo de relajarse y anticipan que el pico de la pandemia todavía no llegó.

El gran desafío del presidente Alberto Fernández ahora es lograr seguir aplanando la curva de casos mientras se reactiva paulatinamente la actividad económica. Mientras tanto, en los próximos días se hará oficial el dato de la nueva extensión de la cuarentena por dos semanas más.

La cuarentena iniciada el 20 de marzo pasado fue extendida ya en dos en ocasiones, la última hasta el domingo 26 de abril inclusive. El esquema que define el Gobierno para una eventual cuarentena a partir del 27 de abril p"puede estar focalizada, con distintos grados de apertura por provincia y ciudad, pero sin clases y con cuidados estrictos para los mayores de 70 años.

No es una fórmula rígida sino que tomará una serie de parámetros para establecer qué se permitirá, y qué no en cada provincia. Podría, incluso, haber aperturas diferentes dentro de un mismo territorio.

El modelo, que termina de diseñar el comité de emergencia por el Covid-19, fijará criterios según población, actividad económica y comercial, transporte y situación epidemiológica. Son parámetros cruzados.

"¿Tiene sentido que una ciudad donde no hay casos ni circulación del virus, siga con los comercios cerrados? No. Pero hay que ser cuidadosos y controlar bien para que el virus no llegue", explican como regla.

Dan otro ejemplo. Una industria pyme, en Santa Rosa o en Paraná, que no está en un cordón industrial, con 10 empleados que no van a trabajar en colectivos, podría volver a abrir, siempre con protocolos sanitarios.

"No parece recomendable autorizar industrias con 200 empleados. En los países donde se hizo, tuvieron que volver a cerrar", explican desde Gobierno, según publicaciones de medios nacionales.

Es decir: la cuarentena continuará a partir del 27 y, así como no está en el menú el regreso de las clases -quizá hasta agosto-, tampoco está previsto que vuelva el transporte interjurisdiccional de media y larga distancia entre distintas ciudades. El Gobierno nacional hará un mapeo sobre qué actividad podrá retomarse pero la decisión final será de los gobernadores.