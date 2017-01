A dos años de la muerte de Nisman, C5N preparó una mesa para hablar del tema en la que participó Diego Lagomarsino, un licenciado en criminalística y un perito informático durante el programa de Víctor Hugo Morales.

"Alberto a mi me mintió, las hijas no estaban con él. Yo siempre me pregunto por qué Alberto me engaño, evidentemente necesitaba un arma, pero para qué", indicó refiriéndose a que el fiscal le habría dicho que necesitaba el revólver para proteger a sus hijas.

"Yo nunca puedo encontrar el por qué", explicó. "Yo subí con un custodio de el, que después me enteré de que era Durán y me quedó pendiente saludarlo al final", agregó el informático.

Lagomarsino insistió en que a él le interesa llegar a la verdad. También apuntó contra Arroyo Salgado, la ex esposa del fiscal fallecido y dijo que lo llama asesino, "Arroyo es jueza y habla sin pruebas", agregó.

"Alberto empieza a mentir el 31 de diciembre cuando en la comida de fin de año le dice a la madre y a la hermana cuando vuelva a fin de enero lo cuento que es lo que voy a hacer, el había sacado un ticket el 12", aseguró Lagomarsino.

El ex empleado de Nisman también aseguró que este le había pedido que figurara en una cuenta bancaria del exterior junto con sus hijas.

Lagomarsino agregó que Nisman ocho meses antes le había dicho que con la denuncia se 'llevaría puesta a Cristina' (la ex presidenta).

En tanto que Luis Olavarría, licenciado en criminalística explicó que según los dos impactos de bala que presentaba el fiscal, uno en la boca con orificio de salida a la izquierda y el otro a la derecha indican que nunca pudo estar arrodillado.

El perito informático Marcelo Torok aseguró que es imposible asegurar que el fiscal fue asesinado el día sábado porque hay registros que evidencian que Nisman navegó por internet el domingo en la mañana. La conexión del fiscal fue local.

