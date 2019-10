Macri arengó al público bahiense (Foto: diario La Nueva)

El presidente Mauricio Macri continuó con su recorrida nacional en el marco de la campaña “sí, se puede”, con la que visitará 30 ciudades en 30 días. Esta tarde lo hizo en Bahía Blanca, junto su mujer, Juliana Awada, y a la gobernadora María Eugenia Vidal, con quien reapareció públicamente en un encuentro que convocó a una multitud en el Parque Rivadavia de la ciudad.

“Que alegría estar con ustedes en la capital nacional del básquet. ¡Qué éxito tuvimos, eh! Tremendo en el Mundial", expresó el Presidente en el comienzo de su discurso. "Ustedes no están solos. Esto nos trae hasta acá. Compartimos algo importante. No aceptamos más las resignaciones. Sabemos que una Argentina mejor es posible, una Argentina para todos. Y está mucho más cerca. Y esto nos convoca. Por eso estoy acá, compartiendo esta sana locura de soñar, de querer hacer. Por eso me metí en política. Por ustedes. Estoy convencido de que son muchas las cosas que podemos hacer juntos”, sostuvo.

“Quiero decirles que estamos acá porque queremos cuidar la democracia. Estamos acá porque queremos vivir en paz. Porque amamos la libertad. Estamos acá porque le damos valor a la honestidad, porque queremos un futuro mejor para nuestros hijos y nuestros nietos, porque respetamos al otro, porque le decimos no a la impunidad...”, sostuvo el Presidente, mientras la gente gritaba “¡Justicia, Justicia!”.

“Ayer estuve en Entre Ríos y Santa Fe. Mañana voy a estar en Mendoza. Me emociona mucho estar con ustedes. Me emociona que estén acá. Sé que estos últimos tiempos fueron muy difíciles. Especialmente este último año y medio. Eso demuestra que estamos creyendo que es un proceso y necesitamos más tiempo. Ustedes, la clase media, son los que han hecho el mayor esfuerzo. Lo que viene es distinto. Viene el crecimiento, el empleo, la mejora en el salario. El alivio en el bolsillo”, aseguró el Presidente.

Y continuó: “Empezamos a resolver varios de los problemas que arrastramos hace más de 70 años. Hoy estamos mucho mejor parados que hace cuatro años. Y vamos a crecer. Porque entendimos que depende de nosotros y nadie más. Y lo vamos a hacer si nos comprometemos viviendo como hasta ahora, sin que nos maquillen las realidades. Hemos vivido estos tres años y medio de trabajo. Hechos concretos, visibles, que nos demuestran que podemos aspirar a vivir mejor”.

“Sentimos en el corazón este momento que estamos viviendo en la Argentina. Queremos transmitirlo a todo aquel con el que convivimos diariamente y comparte estos valores que para nosotros son fundamentales y con los que el país va a crecer siempre. A ellos, que los tenemos al lado, tenemos que decirles que nos tienen que acompañar. Que lo que estamos haciendo vale la pena y es para siempre. Sin mentiras. Tenemos que cuidar nuestro voto. Tenemos que seguir diciéndole a nuestros amigos y familiares que participen en estas marchas. Que necesitamos darnos cuenta de que somos cada día más los que decidimos no resignamos”, expresó el mandatario.

“Esta elección del 27 de octubre tiene que ser con la mayor participación de 1983. Y lo vamos a lograr todos juntos. ¡Qué todos vayan a votar!. Este octubre es un octubre que no se va a volver a repetir. A los jóvenes, cuando sus hijos le pregunten dónde estaban en octubre de 2019 le van a contestar: estaba haciendo historia. Acá cambia la historia de Argentina para siempre", completó Macri.

María Eugenia Vidal, quien no lo acompañó en Barrancas de Belgrano, lugar en el que Macri comenzó esta campaña, sí lo hizo en Bahía Blanca. Allí tomó el micrófono e indicó: “El ‘sí, se puede’ para nosotros no es un slogan. Es más profundo, porque nos decían que era imposible. Miren si nosotros no sabremos de imposibles... Y acá estamos. Hoy Bahía Blanca es uno de los municipios más seguros de la Provincia, porque peleamos contras las drogas y peleamos contras las mafias”.

“Los que estamos en esta plaza hoy somos del mejor equipo de la Argentina. Del equipo de los que no se rinden. Y como dimos tantas vueltas de cosas que nos dijeron que eran imposibles, ¡vamos a dar vuelta esta elección!", exclamó Vidal.

“No la queremos dar vuelta por un cargo. La queremos dar vuelta porque lo que estamos dando vuelta es nuestro futuro. Son nuestros sueños. Es la provincia y el país que queremos para nuestros hijos. Por eso no nos resignamos, porque seguimos eligiendo nuestro lugar. Así como en 2015 y 2017, les vuelvo a decir: nadie nos va a mover de al lado de ustedes porque ya somos un equipo. Un equipo imparable. Un equipo que se va a convertir en ola gigante. ¿Saben de qué depende? De nosotros. De que vayan a fiscalizar el día de la elección, que vayan a cuidar el voto", manifestó la gobernadora.

“Les doy mi palabra, les doy mi compromiso que en los próximos 20 días que quedan yo voy a dejar el corazón. Y el 27 nos vuelve en millones de corazones adentro de la urna”, culminó Vidal.

Cristian Ritondo, ministro de Seguridad provincial, y Daniel Salvador, vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, también subieron al escenario junto a Héctor Gay, intendente local, quien también buscará su reelección el 27 de octubre.

“En estos años hemos demostrado que se puede, seguimos juntos. No estamos defendiendo tres gobiernos, estamos defendiendo la democracia. Por eso estamos aquí. Este trabajo en equipo, en Bahía Blanca y en toda la región nos permitió hacer muchas cosas”, dijo Gay.