El presidente Mauricio Macri ofreció en la mañana de este lunes una conferencia de prensa donde la mayor parte del temario se enfocó en lo ocurrido durante la reunión del G20 en Buenos Aires. Pero una de las preguntas pasó por lo ocurrido en la revancha del Superclásico y los incidentes que motivaron la suspensión y finalmente el traslado de la Superfinal a Madrid.

Macri pidió "una profunda reflexión de parte de todos" para poder entender "por qué nos permitimos violencias (en la cancha de fútbol) con las que en el día a día no estamos de acuerdo".

También dio su visión sobre un tipo de violencia que se da a diario en los estadios, y evaluó: "A mí me parece mucho peor que unos violentos que tiran piedras a un colectivo, los que escupen a otra persona que tienen al lado, me parece gravísimo. Es muchísimo más grave que lo que pasó en la calle. Eso denota una degradación".

Según Macri, ese tipo de conducta "tiene mucho más que ver que lo que pasó en la calle con la decisión, que es absolutamente independiente, de castigarnos no teniendo la final en la cancha de River".

El Presidente pidió también profundizar los castigos para los hechos violentos. "En horas se liberaron los que portaban molotovs, piedras, mochilas. Tienen que encontrar una forma de interpretar la Justicia en la que los violentos puedan sentir que esto no es un juego y que tiene consecuencias", expresó.

Al mismo tiempo, aseveró: "Nosotros no podemos vivir en una ciudad militarizada. No se puede militarizar una Ciudad para jugar un partido de fútbol: la solución no es poner más policías, sino que los que cometen un delito, vayan presos".

