El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, pidió esta noche que la ex presidenta Cristina Fernández vaya presa, al igual que la dirigente social Milagro Sala, porque "encabezó la matriz de corrupción".



El mandatario provincial volvió a defender la detención preventiva de Sala y reclamó a los organismos internacionales, como la CIFH y la ONU, que "consideren" todas las posiciones, ya que hay "denuncias de amenazas a testigos" de la causa. Además, dijo que Fernández de Kirchner debe estar "presa, al igual que Milagro Sala y José López, porque encabezó una matriz de corrupción que tuvo como punta del iceberg a Jujuy".



"A todos aquellos que se preguntan por qué está presa Milagro Sala se tienen que preguntar por qué están preso José López y Lázaro Báez", apuntó.



En tanto, resaltó el rechazo del Parlamento Europeo "a la petición planteada por los abogados de Sala", ya que "no se entrometen en cuestiones internas de la República Argentina".



"Me llama la atención que quienes no conocen Jujuy, ni la lógica fascista de la Tupac Amaru, digan que no están dadas las condiciones (para la preventiva de Sala). Si el juez dice que hay riesgo de fuga o entorpecimiento de la causa, hay que respetar la decisión del juez", concluyó Morales, en diálogo con TN.



