Una hora. Pichetto (foto) se reunió ayer casi una hora con Vidal en las oficinas que la gobernadora tiene en el barrio porteño de Retiro.

El precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Angel Pichetto, aseguró ayer que la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, "va a ganar" y conseguirá su reelección, incluso con el apoyo de "muchos compañeros" del Partido Justicialista (PJ) que no están de acuerdo con la candidatura del kirchnerista Axel Kicillof.



Pichetto pronosticó que Vidal resultará reelecta porque la fórmula que encabeza constituye la "oferta electoral más fuerte" de la provincia y juzgó que la derrota del socialismo en Santa Fe "debilita fuertemente la candidatura de Roberto Lavagna" en Compromiso Federal, con lo cual se "afianza la polarización en la Argentina".



"La gobernadora es la principal exponente de Cambiemos; no se va a peronizar; ella tiene su impronta, pero vamos a intentar sumar dirigentes del peronismo, que están afuera de Unidad Ciudadana, que no comparten la mirada de decisión con la que se ha definido la candidatura de Kicillof a gobernador", declaró.



Pichetto se reunió ayer casi una hora con Vidal en las oficinas que la gobernadora tiene en el Museo Ferroviario, en el barrio porteño de Retiro. El encuentro fue el puntapié de una serie de reuniones en las que se definirán las listas de candidatos.



"María Eugenia Vidal va a hacer una gran elección y va a ganar", aseguró Pichetto, quien confía plenamente en la "capacidad política" de la gobernadora para gestionar los meses que restan hasta octubre.



Y afirmó, categórico, que "de ninguna manera" complicará las chances electorales del oficialismo la candidatura a primer diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de Sergio Massa en el Frente de Todos. "Los acontecimientos en política hay que analizarlos en forma permanente y hay que dar una lectura adecuada", dijo a los periodistas que lo abordaron en la puerta del Museo Ferroviario de Retiro, tras la reunión con Vidal.

Oficializan la fórmula con Santilli

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; y el vicejefe, Diego Santilli, anunciaron ayer que volverán a integrar la fórmula para competir en las próximas elecciones por un segundo mandato por el espacio oficialista Juntos por el Cambio. "Vamos a seguir trabajando de manera incansable", expresó Rodríguez Larreta. Santilli dijo que "junto a los vecinos estamos transformando nuestra Ciudad".

Weretilneck, candidato a senador

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, anunció ayer que será candidato a primer senador nacional por la provincia a través de la fuerza que lidera, "Juntos Somos Río Negro", y que estará acompañado en la fórmula por la ministra de Educación, Mónica Silva, y el legislador Leandro Lescano. El mandatario rionegrino resolvió competir en las próximas elecciones nacionales con "candidatos propios"