El objetivo. El flamante funcionario anticipó que va a trabajar para "ampliar las exportaciones sin bajar las importaciones".

A horas de ser designado como nuevo ministro de Producción, Dante Sica afirmó ayer que para que el país crezca y supere la fuerte crisis cambiaria que lo llevó a pedir un crédito al FMI de 50.000 millones de dólares "hay que ampliar las exportaciones en el país sin imponer un freno a las crecientes importaciones".



Además, señaló que el objetivo es "mantener y trabajar para darle competitividad" a la industria nacional en el exterior y aseguró que un dólar "a 28 o 29 pesos deja cómodas a diversas actividades".



En declaraciones al programa radial Antes y Después, que se emite por La Once Diez, Sica sostuvo que "hubo un reacomodamiento del tipo de cambio, que creo que hay que mantener y trabajar para darle competitividad a todas las actividades. Debemos ser generadores de dólares y no caer en estas crisis del sector externo", expresó.



"El dólar de 28 o 29 pesos deja cómodas a diversas actividades. Para algunas es un tipo de cambio muy bueno y a otras les da un espaldarazo para la salida exportadora. La preocupación más fuerte a futuro va a ser mantener este tipo de cambio, luego de este esfuerzo", señaló Sica.



A tiro, aclaró que el camino no es la baja de las importaciones.



"La idea no es bajar importaciones sino ampliar exportaciones, hay que vender más afuera. El empresariado tiene que mirar el mercado regional y conseguir dólares", aseguró el economista.



El político subrayó que Argentina "tiene un gran desafío" de integración internacional para ser un país competitivo y que "puedan venir inversiones que generen empleos".



Sica definió su nueva labor para el Gobierno de Mauricio Macri como una continuación de "lo que se venía haciendo bien" y rectificando y cambiando lo que se está "haciendo mal o no está dando buenos resultados".



El ministro aseveró que la preocupación más fuerte a futuro era mantener este tipo de cambio, y mejorar la eficiencia de sectores como el turismo, que fue "el agujero" de 2017, según el nuevo político.



Preguntado sobre las pymes, indicó que su gran problema es también la carencia de exportación, ya que para ello influye en gran medida "su problema de competitividad o baja productividad".



"Queremos una ventanilla de comercio exterior única para ellas, mientras avanzamos en infraestructura", destacó Sica.



El ministro destacó que desde este lunes comenzará a reunirse con su equipo para comenzar a trabajar en los temas más importantes de su cartera y solucionar cuestiones que consideró relevantes como "salir a vender más", como concluyó.



Como economista, Sica es especialista en el análisis de sectores industriales y en el diseño, evaluación y ejecución de políticas públicas para el desarrollo productivo.



Además, jugó un papel importante en empresas multinacionales en Argentina y Brasil como en PSA Peugeot Citroen Argentina o en la Federación de Industriales de Sao Paulo (FIESP).



La noche del sábado, sorpresivamente, el presidente Mauricio Macri sacó del Gabinete nacional a los ministros de Energía, Juan José Aranguren, y al de Producción, Francisco Cabrera, y los remplazó con el ingeniero en petróleo, Javier Iguacel, y Dante Sica, respectivamente.





