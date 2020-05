El prestigioso neurólogo Conrado Estol habló con el programa 'Demasiada Información' (@demasiadainfosj) de Radio Sarmiento y mencionó cuáles son las dos claves que a su criterio pueden controlar la pandemia: aislamiento y testeos.

"Es así, que la gente se quede en su casa y buscar al infectado y a sus contactos, aislarlos.

Es imposible testear a todos, pero es fundamental hacerlo lo más posible. No hay una razón económica para no hacerlo. Seguir prolongando la cuarentena es mucho más caro que cualquier testeo. El aislamiento se está alargando demasiado porque la cantidad de análisis es baja", aseguró el profesional respecto a la situación en el país.

Además, sostuvo que cada lugar es distinto y alertó que en los lugares en los que comenzaron las clase aumentaron los casos de coronavirus. "Cada región es distinta. No hay ningún país que no hay a controlado la pandemia sin aislamiento ni testeos. Los que no lo han hecho, como Brasil, la están pasando mal".

Conrado Estol se refirió también a las consecuencias económicas que traerá haber paralizado la mayor parte de las actividades económicas. "Para un país emergente, el después va a ser durísimo. Para los países mas desarrollado ya es durísimo, para este más. De todas formas,

la cuenta siempre es positiva a favor del aislamiento".

El médico reiteró la importancia de la cuarentena, aunque aclaró que no debería extenderse por 4 o 6 meses. "Hay que hacer testeos, encontrar a los infectados y sacarlos. Encontrar al enfermo, a los que pudo haber contagiado y así cortar la cuarentena", concluyó.