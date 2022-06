Después del supuesto aporte que hizo el FBI desde Estados Unidos al juez federal Federico Villena, que establece un vínculo entre el piloto del avión venezolano-iraní que está retenido en Ezeiza, Gholamreza Ghasemi, con una compañía aérea ligada a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, el gobierno de Paraguay volvió a intervenir para advertir sobre los posibles nexos de la tripulación con el terrorismo.

El ministro de Inteligencia paraguayo, Esteban Aquino, quien la semana pasada señaló a Ghasemi por sus vínculos con la fuerza Quds, sembró hoy sospechas sobre el copiloto de la aeronave, Mahdi Museli. “¿Quiénes son los demás miembros de ese Consejo Directivo? Por ahí nos encontramos con sorpresas. ¿Quién es el copiloto? ¿Es correcto el apellido? ¿O no?”, se preguntó sobre Museli, quien como el resto de los iraníes y venezolanos está en el Hotel Plaza Central de Canning mientras se resuelve su situación en la Justicia. Así, el funcionario de Mario Abdo Benítez puso en duda la identidad del copiloto de la aeronave ahora eje de una investigación que se encamina a que la tripulación realizaba tareas de espionaje.

“Ojalá que nadie se enoje: no es homónimo, ni antónimo, ni nada. Es una persona vinculada a una empresa que no se dedica a repartir juguetes”, ironizó en Radio Mitre el funcionario paraguayo sobre el piloto. De esta manera contradijo al ministro de Seguridad argentino, Aníbal Fernández, quien durante toda la semana pasada evitó definirse al respecto de Ghasemi y solo expresó que su nombre era igual al de un integrante de las Fuerzas Quds, pero que no podía confirmar que se tratase de la misma persona.

“Sabemos que ha estado transportando armamento y tecnología a Siria y al sur del Líbano, ahí entra Hezbollah. Serían como vuelos del terror”, sostuvo tajante Aquino sobre Ghasemi. Así, aseveró: “No eran instructores”. Con esa afirmación estuvo en disidencia también con el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, quien había manifestado que los tripulantes iraníes en realidad instruían a los venezolanos en el avión de Emtrasur Cargo, la firma de carga de Conviasa.

Después de destacar el rol de Paraguay en alertar al resto de los países sobre esta aeronave que antes perteneció a Mahan Air, una aerolínea sancionada por Estados Unidos, Aquino insistió con que era “llamativo” que se apagaba el transponder durante el vuelo, algo que fue negado por Fernández la semana pasada. Incluso, el funcionario paraguayo aseguró que eso les hizo encender las alarmas en su país y que, cuando revisaron los itinerarios del Boeing, notificaron que esta inactivación del sistema para identificar el avión era “habitual”.

Además, contó que la información sobre las sospechas fue girada el 6 de junio desde Paraguay para la Argentina, algo que también ratificaron las autoridades locales, que alegaron que la aeronave ya estaba en tierra cuando llegaron esos datos.

“Reitero a los hermanos de región: en estos casos debemos ser absolutamente solidarios y profesionales. No hay que decir peyorativamente: ‘Ese ministro paraguayo’. Ese ministro paraguayo te quiso ayudar, te quiso alertar para que no ocurra nada malo en tu casa. Es la seguridad de los Estados, que nos comprometemos a defender”, se quejó.

Asimismo dijo: “Si me viene una alerta, un indicio, una señal mínima, no importa de qué país, yo lo tomo con el profesionalismo necesario. Le doy a mis analistas y vamos a ver: para tirar al basurero o para avanzar en eso. Nosotros somos una agencia pequeña, con escaso presupuesto, prácticamente nos manejamos artesanalmente, pero sí sabemos las fases que existen para la perpetración de un atentado a partir de lo que ha ocurrido en todo el mundo y también en nuestra región. Tenemos que atender que esto no sea una de esas fases y tomar todas las precauciones en ese sentido”.