Parte de la oposición de Juntos por el Cambio abandonó el recinto durante el discurso de Alberto Fernández frente a la Asamblea Legislativa.

Lo hicieron luego que el Presidente anuncie que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ingresaría durante esta semana al Congreso para su tratamiento.

“A partir de esta semana esperamos que esté en manos de los legisladores y las legisladoras nacionales considerar la aprobación del acuerdo que se alcance con el staff del FMI para dar previsibilidad a los argentinos y argentinas”, afirmó alberto Fernández, y reconoció que “aún hoy” siguen negociando “aspectos vinculados a la formalización de ese acuerdo que confío concluir a la brevedad”.

Al referirse al tema, recordó que el año pasado, a través del Decreto 8/2021 instruyó a la Procuración del Tesoro para que iniciara una querella criminal tendiente a establecer la verdad y las responsabilidades sobre este endeudamiento.

Fue en ese momento que los legisladores del PRO abandonaron el recinto, mientras la Coalición Cívica y los otros bloques de Juntos por el Cambio permanecieron en la sala.

“Pido permiso para seguir”. Un breve cruce entre diputados de oficialismo y oposición obligó al Presidente a interrumpir su discurso. “Yo no miento, Alfredo, me conocés”, replicó Alberto Fernández ante las críticas del ex gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.

El diputado Waldo Wolff explicó por qué el PRO se retiró del recinto. “No se pueden consentir tantas mentiras e hipocresía”, indicó.