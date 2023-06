Los partidos mayoritarios de Unión por la Patria (UxP) anunciaron hoy que le facilitaron los avales al sector de Daniel Scioli para que el embajador en Brasil pueda competir en las PASO del oficialismo el 13 de agosto, y volvieron a cuestionar que esa línea interna haya "judicializado" la discusión por el reglamento electoral de la coalición.



"En el marco del diálogo permanente entre los representantes de los seis partidos mayoritarios de UxP (Partido Justicialista, Frente Renovador, Frente Grande, Kolina, Partido para la Victoria y Nuevo Encuentro), se decidió facilitarle los avales al sector de Scioli para que pueda presentar su candidatura presidencial", señalaron esas fuerzas a través de un comunicado.



Lo hicieron después de que el sector de Scioli, inscripto como "Unidos Triunfaremos", hubiera interpuesto una impugnación del reglamento ante la Justicia Electoral bonaerense y la Junta Electoral Partidaria de UxP.



Los referentes de UxP Máximo Kirchner, Mario Secco, Carlos Castagneto, Martín Sabbatella, Rubén Eslaiman y Diana Conti "acordaron en la tarde de hoy facilitarle" al espacio de Scioli "los avales requeridos por la normativa vigente para presentar las distintas candidaturas", se informó en el comunicado.



Los dirigentes indicaron que tomaron esa determinación porque Scioli y el presidente Alberto Fernández "no pudieron reunir los avales necesarios para sostener la candidatura presidencial del primero".



También señalaron que "resulta sumamente extraño que alguien que aspira a conducir los destinos del país no haya conseguido los avales necesarios para ir a elecciones".



Pero apuntaron que es aún "más extraño que, incluso habiéndole facilitado dichos avales, sin los cuales no podría competir, Scioli y Alberto Fernández hayan judicializado el reglamento que voluntariamente firmaron".



"La judicialización de la política, que el peronismo siempre condenó enérgicamente, no sólo entorpece el proceso electoral en un contexto de conflictividad creciente, sino que es absolutamente funcional a los sectores políticos y económicos que siempre han vulnerado los derechos de los argentinos", advirtió UxP en el comunicado.



Unidos Triunfaremos interpuso hoy en el Poder Judicial una impugnación del reglamento de UxP para la representación de las minorías en las boletas de precandidatos a diputados y senadores bonaerenses, y había solicitado además que se modificaran las condiciones para la presentación de los avales.