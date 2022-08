La presidenta del partido Pro, Patricia Bullrich, cuestionó en duros términos a Elisa Carrió, luego de sus críticas a otros dirigentes de Juntos por el Cambio. La dirigente dijo que la líder de la Coalición Cívica “da un espectáculo degradante” y pidió “terminar la impunidad de la palabra”.

A través de un explosivo hilo de Twitter, Bullrich reaccionó a las polémicas declaraciones de Carrió. “Como presidenta del PRO no puedo ver con buenos ojos el espectáculo degradante de Elisa Carrió, al golpear a dirigentes de Juntos por el Cambio objetando sus conductas éticas”, escribió. “Y esto sin mirar la propia y la de sus aliados. Basta, Carrió”, lanzó.

“Se tiene que terminar la impunidad de la palabra”, exigió la titular de Pro. En ese sentido, se solidarizó con otros dirigentes de peso de Juntos por el Cambio, cuestionados por la exdiputada. “Degradar a Gerardo Morales, presidente de la UCR y gobernador de Jujuy, a Cristian Ritondo, presidente del Bloque PRO de la Cámara de Diputados, a Emilio Monzó, diputado nacional por Juntos por el Cambio”, objetó.

En el mismo sentido cuestionó los planteos realizados contra otras figuras de la coalición, interpretados como descalificaciones, como al exministro Rogelio Frigerio, el legislador y exfuncionario suyo en el Ministerio de Seguridad, Gerardo Milman, y al neurocirujano, Facundo Manes. “Para defender posiciones de poder de su fuerza, no es aceptable”, espetó.

“Aunque no siempre coincida con ellos en sus posiciones, no aceptaré el insulto a nuestros dirigentes, ni a otros que conforman nuestra coalición. No vale todo. No vale eso de que ‘porque es Carrió nadie la enfrenta’”, agregó la exministra de Seguridad.

Bullrich exigió una revisión interna y expresó que puede debilitarse la coalición por estos planteos. “Como presidenta del PRO digo basta y no me callo. La unidad es la herramienta más potente contra el kirchnerismo”, afirmó. Y amplió: “Quien atente contra ella pone en riesgo la construcción del cambio que sueñan millones de argentinos”.

En declaraciones a LN+, Elisa Carrió se había referido este martes a las internas de Juntos por el Cambio y mostró una postura crítica. De hecho, dijo que el “empoderamiento” de Massa “limpió” Juntos, entre los que querían hacer neoperonismo y los que estaban más cerca del radicalismo y del Pro. “Algunos querían confundir con un neo-PJ con Massa”, advirtió.

“Tiene que tener reglas decentes, no pueden tener más negocios”, había sostenido la exdiputada. En ese sentido, reveló un diálogo duro que tuvo con Mauricio Macri: “Le dije que yo estoy harta de que haya doble juego, y voy a hablar. Y él me dijo que tengo razón. Yo ya hablé, y el tembladeral que hay... Me llaman a toda hora, pero aclaro que la unidad está asegurada”.

“Potencial” alianza con Javier Milei a nivel provincial

Pese a que Juntos por el Cambio descartó tiempo atrás una alianza nacional con Javier Milei, Patricia Bullrich admitió este martes una alternativa que puede acercar a los dos espacios en la competencia electoral de 2023. La presidenta del PRO sugirió analizar la posibilidad de hacer acuerdos en provincias o localidades.

Bullrich se expresó de esta forma durante una recorrida que realizó Bahía Blanca. Allí ratificó que Juntos por el Cambio tendrá sus propios candidatos a nivel nacional el próximo año, pero consideró “interesante” que la alianza opositora pueda explorar acuerdos con el espacio libertario a “nivel subnacional”.

“En definitiva son decisiones que tomarán los distritos y en muchos lugares están trabajando juntos y en otros no, pero cuando uno lo piensa en términos subnacionales podría ser un encuentro interesante”, sostuvo.

En el marco de una conferencia local, la titular de Pro fue consultada por el marco de alianzas en 2023. La exministra de Seguridad consideró, en este sentido, tanto al espacio liderado por Javier Milei como al que encabeza José Luis Espert, en la provincia de Buenos Aires.

“Estamos en un momento muy difícil del país. Estamos priorizando la construcción de la concepción, de ideas, del programa de los distritos. La fortaleza que tiene que tener el PRO y JxC para esta próxima elección”, añadió Bullrich.

Por caso, la titular de PRO recordó que en 2021 la boleta de Juntos por el Cambio “ganó por un punto y medio” frente a la lista del Frente de Todos. “Entonces la división no nos conviene”, reflexionó.

En abril, Juntos por el Cambio había aprobado que las incorporaciones a las fuerzas se resuelvan por unanimidad. Ese requisito abre distintas miradas dentro de la coalición.

La propuesta que sugirió Bullrich genera ruido, de hecho. Apenas se descartó la alianza con Milei en abril, el diputado Fernando Iglesias se preguntó acaso si el requisito de aprobar incorporaciones a la fuerza por unanimidad abarca a las provincias.

“Las incorporaciones a Juntos por el Cambio deberán contar con la aprobación unánime de todos los partidos de la coalición. Excelente idea con vistas a 2023. Se aplica también a las provincias, ¿no?”,

El rechazo de la coalición a Milei

En medio de tensiones internas, y con una fuerte disputa por el liderazgo interno, Juntos por el Cambio resolvió el 27 de abril cerrarle la puerta a una alianza con Milei. La decisión se tomó en la sede del Instituto Hannah Arendt, el Think Tank de la Coalición Cívica.

En esa oportunidad, cuando se discutió el reglamento interno, establecieron que la incorporación de nuevos espacios debe ser resuelta por unanimidad. Y allí se expresaron sobre el rol del líder de la Libertad Avanza.

Los altos mandos del espacio concordaron en que Milei que “no forma parte de Juntos por el Cambio” y que la estrategia de posicionamiento del libertario es “funcional” al kirchnerismo, porque busca dividir a la alianza opositora.

“Somos el cambio sin anarquía. Fuimos y somos el límite al kirchnerismo que necesita la Argentina y la alternativa de cambio profundo”, señaló la declaración firmada por los distintos referentes partidarios como Mauricio Macri, Bullrich, Gerardo Morales, y Maximiliano Ferraro, entre otros.

Sin embargo, la titular del PRO tuvo reparos a ese posicionamiento y la exclusión de Milei. La exfuncionaria de Macri tomó distancia del veto al libertario luego de la difusión de ese comunicado que mencionaba expresamente al líder de La Libertad Avanza.