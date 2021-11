La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, calentó la interna de Juntos por el Cambio este martes al analizar el resultado de las elecciones legislativas y apuntar contra María Eugenia Vidal al asegurar que esperaba que "estuviera arriba del 50% en la Capital Federal", donde consiguió el 47,01% de los votos.

"Esperábamos estar arriba del 50% en la Ciudad de Buenos Aires, pero habiendo más fuerzas políticas, tres o hasta cuatro, el voto se reparte más", aseguró Bullrich en diálogo con Radio Metro.

Luego Bullrich se refirió al triunfo de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires y aseguró que "el kirchnerismo recuperó magros dos puntos y con eso han hecho una especie de fiesta".

"Sabemos cómo se recuperan los puntos en la provincia de Buenos Aires. Sabemos cuáles son las metodologías que se utilizan. Lo conocemos, como sucede en muchas provincias del norte argentino", agregó Bullrich.

"Festejaron un triunfo que no tuvieron. Es una actitud que no es adecuada para un momento democrático. El que gana tiene que ser humilde y el que pierde tiene que aceptar la derrota. Esa es la realidad de la democracia. Quieren festejar lo que no existió", completó la presidenta del PRO.

"Ganamos por 9 puntos en todo el país. Ganamos el 42,7% de los votos contra el 33%. Realmente fueron 9 puntos", celebró Bullrich, quien salió fortalecida luego de recorrer el país apuntalando a los candidatos de Juntos por el Cambio.