La presidenta del PRO y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, alimentó la interna de Juntos por el Cambio y lanzó una chicana contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, tras los incidentes acontecidos el sábado pasado en inmediaciones del departamento de Cristina Fernández de Kirchner en Recoleta.

El fin de semana pasado, la Policía de la Ciudad dispuso un vallado que luego fue quitado por militantes kirchneristas, que se enfrentaron cuerpo a cuerpo con los efectivos. Incluso hubo polémica por un video del diputado Máximo Kirchner en pleno cruce con los integrantes del operativo.

Tras esa seguidilla de hechos, Bullrich brindó una entrevista el domingo por la noche en TN y manifestó: “Me parece que cuando vos ya tomaste la decisión de cercar la casa de la vicepresidenta para cuidar a ella y los vecinos, la tenés que mantener. Ahí el problema y lo que estamos viendo hoy, es que la calle la tiene la militancia”.

“En la seguridad vos no podés tener miedo. Si tenés ese miedo, se lo transmitís a la Policía. No sé de quién es el miedo. No creo que el jefe de la Ciudad esté directamente involucrado con un operativo, pero el hecho de que siempre la Ciudad esté con las calles tomadas...”, lamentó Bullrich.

“Dicen ‘a Juntos por el Cambio siempre le toman la calle, nunca va a poder gobernar porque le van a tomar la calle’. ¿Dónde nos tenemos que hacer fuertes como fuerza política alternativa? En mostrar que nosotros somos responsables de la calle y la manejamos y no nos dejamos manejar por Cristina Kirchner, por el kirchnerismo, ni por nadie”, criticó la titular del PRO, con dardos hacia el funcionario porteño Marcelo D’Alessandro (Seguridad).

“Quiero representar un Juntos por el cambio que no se deje manejar por el kirchnerismo”, aseguró la exministra de Mauricio Macri. “El gobierno está en el que mantiene el orden y vos no podés entregar ese orden. Yo cuando puse vallas en el Puente Pueyrredón, no me pasaron nunca”, recordó en modo chicana.

También, Patricia Bullrich contó sobre la charla que tuvo con Rodríguez Larreta sobre asistir a la conferencia de prensa que dio el sábado luego de que se conocieran los incidentes. “Le dije ‘voy si hablo’, si yo puedo poner la posición concreta de lo que creo que es importante plantearle ahí, a Cristina, enfrente. Ayer (el sábado) nos erosionaron el carácter. No nos pueden erosionar el carácter”.