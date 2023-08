La precandidata a presidente por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, fue víctima de un desperfecto técnico cuando llegó a votar cargos de la Ciudad en La Rural. Al momento de emitir su voto para las PASO porteñas, la máquina de boleta electrónica dejó de funcionar. Las autoridades de mesa se acercaron a ayudarla, pero continuaron los inconvenientes durante varios minutos.

El problema técnico que sufrió la dirigente del PRO ocurrió luego de que la jueza federal María Servini denunciara inconvenientes en las votaciones de CABA.

Fueron cerca de 15 minutos los que duró el desperfecto en la máquina. La exministra de Seguridad tuvo que utilizar más de una boleta ya que el sistema no le aceptaba el voto. En distintos momentos se acercaron las autoridades de mesa para ayudarla, pero la situación continuó igual.

Si bien en un primer momento se la vio sonriendo, con el correr del tiempo su reacción fue cambiando. Al salir de La Rural, fue consultada sobre el inconveniente: “Me falló la máquina, voté siete veces, vinieron dos técnicos. Inclusive me pasaba una cosa muy rara porque yo votaba una lista y terminaba saliéndome otra que no quería votar. Tuve que esperar, trataron de ayudarme y luego tuvieron que cambiar la máquina y pude votar en otra”, explicó.

“A mí me parece que estos procesos electorales tienen que tener un nivel de maduración previo, hay que probarlos, trabajarlos durante un tiempo largo para ver si funcionan”, sumó, y se quejó: “Si a la gente le pasa lo que me pasó a mí, tendrán que esperar en una cola y no es lo normal, lo normal es votar unos minutos e irse”.

En tal sentido, catalogó cómo fue su voto: “Yo tuve una experiencia negativa porque la verdad que votar ocho veces y después cambiar una máquina...”, lamentó.

Esta mañana, la jueza federal con competencia electoral en la Ciudad de Buenos Aires, María Servini, advirtió que hay una serie de problemas para votar con las máquinas electrónicas que se utilizan en CABA y anunció que podría llegar a extenderse el horario de cierre de los comicios.

En declaraciones radiales, la magistrada sostuvo: “Tengo urnas de la ciudad que no funcionan; acabo de hacer una nota a la Cámara Nacional Electoral para ponerlo en conocimiento”.

Además, explicó que “ayer no fueron los técnicos, las urnas quedaron tiradas” y denunció que no habían sido conectadas ni probadas. En diálogo con Radio Mitre, agregó: “Era la 1 de la mañana y estaban mis delegados esperando que lleguen los técnicos de la Boleta Única Electrónica. Encienden las máquinas, pero no imprimen. En la comuna 5 no saben cómo se apagan y no leen el PIN”.

Servini advirtió que “resulta preocupante el grado de improvisación” en el manejo de las máquinas de votación electrónica para votar cargos en la Ciudad y alertó sobre la “impericia nunca antes vista en la organización y ejecución de un proceso electoral”. Además, destacó que “en muchos locales no estaban los kits de instalación” y algunas máquinas “directamente no funcionaban” o tenían el cableado suelto, lo que podría poner en riesgo la seguridad de los votantes.

“Se estima que aproximadamente un 30 por ciento de las máquinas estarían en esa situación”, agregó en el escrito enviado al presidente de la Cámara Nacional Electoral, Alberto Dalla Via, según informaron a Télam fuentes judiciales.

Desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sin embargo, informaron que hubo inconvenientes con 87 máquinas habilitadas para la votación con la Boleta Única Electrónica (BUE), que equivale a menos de un 1%, aunque señalaron que ya fue solucionado.