El ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, sostuvo ayer que "el Gobierno no va por el endurecimiento de las penas" para limitar la protesta social en las calles, "sino por el cumplimiento de la ley y la Constitución Nacional, y que todos puedan disfrutar de sus libertades".

"Tenemos que llegar a un equilibrio entre el derecho constitucional a expresarse, en este caso protestar, con el derecho constitucional de transitar libremente", dijo el ministro en declaraciones a la prensa tras concluir la reunión del gabinete nacional que se realizó en la Casa de Gobierno, presidida por Mauricio Macri.



Finocchiaro apuntó que en el proyecto de reformas del Código Penal que está estudiando una Comisión ad hoc "se analiza incluir aquellos delitos que hoy no existen, que tiene que ver con accidentes, cuando son causados con dolo". "Por ejemplo, cuando se arroja una piedra, no es necesario que ésta impacte y cause un daño, sino que se está haciendo con la intención de dañar al otro", precisó.



Por su parte, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, dijo no conocer detalles del proyecto de reformas del Código Penal, pero destacó la necesidad de diferenciar entre las "situaciones extorsivas, como los cortes de calles", y "las delictivas como arrojar piedras".