El jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguró que el Gobierno nacional respalda "plenamente" al titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, denunciado por presuntas operaciones de lavado de dinero que se investigan en Brasil en el marco de la denominada causa del Lava Jato.



"Respaldamos plenamente a (Gustavo) Arribas. Es una causa que ya fue investigada y cerrada en Argentina. Ya se dieron todas las explicaciones y se volverán a dar si es necesario", señaló Peña durante una rueda prensa ofrecida en el Centro Cultural Kirchner (CCK), donde se celebró una reunión del gabinete ampliado que fue encabezada por el presidente Mauricio Macri.



Ayer, Arribas salió al cruce de una nota publicada en el diario brasileño O Estado de S.Paulo, que reflejó una denuncia de la Policía Federal del vecino país en la que se lo acusó de haber recibido U$S 850.000 a través de un esquema que involucra a una empresa a cargo de recolectar residuos en San Pablo.



"Ante versiones periodísticas que me vinculan a operaciones de lavado de dinero en Brasil, quiero expresar que no tuve ningún tipo de vinculación con los casos llamados 'Lava Jato' ni la recientemente mencionada 'Operación Descartes', dijo Arribas a través de un comunicado.



En la rueda de prensa, Peña cuestionó al cambista brasileño Leonardo Meirelles, informante en la causa del Lava Jato, al señalar que primero dijo que había transferido a Arribas dinero proveniente de Odebrecht, "y ahora dice que fue para la empresa que se encarga de recolectar la basura de San Pablo".



"No hay nada nuevo en esa denuncia, salvo una declaración de un policía de San Pablo, pero nada más. Meirelles es un señor demandado por Arribas por mentiroso y debería comparecer ante la Justicia argentina", remarcó Peña.



El jefe de Gabinete insistió en que el Gobierno nacional "tiene un compromiso con la integridad y la transparencia", y apuntó que "cuando hubo alguna sospecha pedimos que el funcionario involucrado se aparte".



"Estamos comprometidos con la integridad. Cuando hay acusaciones la Oficina Anticorrupción, que antes estaba desactivada, ahora investiga", sostuvo.