El paro. Peña cuestionó a sindicalistas bancarios, que hoy inician un paro que se extenderá hasta mañana.

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, sostuvo ayer que los gremios que marcharán el miércoles junto al líder camionero Hugo Moyano "quieren que el Gobierno fracase para volver al poder", y consideró que aún "no están claros los motivos de la convocatoria", respondiendo a críticas que el dirigente gremial hizo al Gobierno.



"Los que marchan quieren que el Gobierno fracase para volver al poder", dijo Peña a Radio Mitre. "Los une una mirada opositora, aunque no están claros los motivos de la convocatoria", sentenció. "No hay una consigna, no hay un reclamo, acá hay otras razones", argumentó Peña.



Dirigentes del oficialismo han asegurado que la marcha prevista para el miércoles está motivada por cuestiones personales y no gremiales, ya que Moyano enfrenta causas judiciales por presuntos actos de corrupción. Moyano negó esas afirmaciones. "No es como dicen algunos, que voy para contrarrestar (las denuncias judiciales). Nada que ver", afirmó recientemente el camionero al participar en el programa de Mirtha Legrand, a quien le dijo que "la gente está muy disconforme con lo que pasa hoy y esto genera el llamado a la movilización".



"La gente está sufriendo necesidades, perdiendo el poder adquisitivo de los salarios, lo que pasó con los jubilados", agregó el dirigente gremial, al señalar las razones por las cuáles impulsa la movilización del 21F.



Sobre las declaraciones públicas que están haciendo los dirigentes sindicales que no acompañan la movilización, Moyano estimó que se trata de una estrategia del Gobierno que "les manda a decir (que no irán a la marcha) creyendo que van a debilitarla", y dijo que el distanciamiento que mantiene con la administración Macri sería por no haber dicho que estaba de acuerdo con la reforma laboral.



Por su lado, el Jefe de Gabinete se refirió también al paro de 48 horas que anunció el gremio bancario para hoy y mañana y afirmó que el líder del sindicato, Sergio Palazzo, "termina obrando de mala fe. La mayoría de los sindicatos ha llegado a acuerdos". Dijo que no a un aumento salarial del 9 por ciento ofrecido por los bancos en las paritarias del sector.



Por su parte, Palazzo ratificó el paro nacional de los 48 horas y pidió "disculpas y comprensión a la gente, pero no nos dejan otro camino". En diálogo con Radio Mitre el sindicalista cuestionó al gobierno al señalar que "el propio Banco Central está diciendo que la inflación es de 19,4 por ciento"."Si pagan el 19,4 por ciento como dice el Banco Central con cláusula gatillo retroactivo al primer día del acuerdo, está todo bien y firmamos, no hay ningún problema", remarcó. Palazzo ratificó su participación en la marcha convocada por Camioneros. Télam