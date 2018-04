Peña reflexionó: "Si cada uno cumple con su parte, el gasto público bajará y se superarán la pobreza y la desigualdad".

El jefe de Gabinete de ministros, Marcos Peña, inició ayer su primer informe de gestión del año ante el Senado reclamándole a los estados provinciales que asuman "sus responsabilidades de gasto", durante un discurso que duró menos de veinte minutos y en el que no se refirió a las tarifas de los servicios públicos.



Al tiempo que, ante una pregunta específica, aseguró "por el momento no hay una definición" sobre la posibilidad de reducir el 21% de IVA en los servicios públicos, como reclaman las provincias.



"Las provincias deben asumir sus responsabilidades de gasto y una vía posible es la pendiente Ley de Coparticipación Federal", explicó Peña en su discurso leído ante los legisladores antes de que arranque la ronda de preguntas.



"En 2015 había un federalismo sin contenido", arrancó Peña, quien agregó que la Casa Rosada contaba con mayores recursos en detrimento de las provincias, tras lo cual mencionó que "los fondos se repartían como un método de disciplinamiento político".



Según mencionó, el gobierno macrista "no las dejó solas, rascó el fondo de la olla y consiguió los recursos", y mencionó: "Hoy tenemos provincias que sanearon sus déficit fiscales". "El debate, ahora, es ordenar las responsabilidades del Estado nacional, de las provincias y de los municipios y encarar la discusión de la coparticipación", insistió.



En ese sentido, se preguntó si "debe la Nación darle plata a una intendencia para asfaltar una calle", o si "debe la Nación construir viviendas en una provincia". "Creemos que el Estado sigue haciendo cosas que les corresponden a las provincias y a los municipios. En funciones como Salud, Vivienda o Agua, el Estado nacional destina un diez por ciento del Presupuesto nacional. En temas de responsabilidad compartida, como Educación, Seguridad, Energía y Transporte, el aporte es del veinte por ciento", mencionó.



Al respecto, indicó que "la coparticipación a las provincias en la recaudación de impuestos nacionales es la más alta en los últimos veinte años", y anticipó que en 2018 los estados provinciales "van a recibir 200 mil millones de pesos más que en promedio de lo que recibieron en 2003 a 2015".



Sobre la demanda de algunos legisladores y gobernadores para que la Nación baje el IVA de las tarifas públicas, Peña consideró que "se han hecho otros avances para morigerar el impacto" de los aumentos.



"El IVA es un impuesto coparticipable, con lo cual cualquier modificación que hagamos será financiada tanto por la Nación como por las provincias". También detalló que para modificar este "impuesto en los servicios públicos se necesita una ley. No es una cuestión que dependa de un decreto".



Tras señalar que "en Cambiemos estamos en contra de que el Parlamento sea el lugar donde se fija la política energética", Peña se cruzó con los legisladores kirchneristas, a los que acusó de hacer "demagogia" y "manipulación" con sus propuestas.