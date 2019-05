En el salón sur del primer piso de Casa Rosada ayer volvieron a verse las caras los diputados del interbloque Cambiemos con mayor presencia en los medios con Marcos Peña y el equipo de comunicación del Gobierno. ¿Objetivo? Volver a ocupar la escena mediática, donde el oficialismo parecía prácticamente retirado en las últimas semanas, plagadas en general con malas noticias.

Los radicales Luis Petri, Karina Banfi y José Cano, los PRO Waldo Wolf, Eduardo Amadeo y Fernando Iglesias, además del lilito José Manuel López fueron los diputados convocados. Se trata de un grupo que el Gobierno evalúa como valiosos voceros de Cambiemos en los medios, que fueron convocados para pedirles que refuercen su presencia en los medios y conversar acerca de las líneas discursivas a sostener con la campaña electoral prácticamente lanzada.

Como era previsible, Peña llevó la voz cantante en la reunión, ya que los diputados estaban especialmente interesados en escucharlo. Allí, el Jefe de Gabinete dio algunos consejos precisos. Por ejemplo, insistió en que había que participar de todos los espacios a donde fueran convocados, demostrando vocación de apertura y debate con los que piensan distinto.

También pidió que se tenga en cuenta que a esta altura en el 2015, y en el 2017, la opinión pública aseguraba que Cambiemos iba a perder. "Veníamos de un 2017 donde estaba mal y después ganamos. Era sentido común en la política que Cristina le iba a ganar a Esteban, pero eso no se verificó", recordó Peña. Y explicó que "parte de nuestro trabajo es facilitar el ejercicio de la memoria de los que están escuchándonos, recordar cómo estaba la Argentina en el 2015 y los peligros que fuimos superando".

El Jefe de Gabinete no aseguró que se van a ganar las elecciones. Por el contrario, propuso discutir "qué tenemos que hacer para ganar" y explicó que mostrar un "liderazgo comunicacional democrático y sano forma parte de nuestros valores y de lo que nos diferencia de nuestros opositores".

Peña pidió, además, aprovechar que el Congreso estará paralizado durante la campaña para estar en el territorio, hablar con la gente, con los que están dolidos, los enojados y los que tienen esperanza, con todos". "Mezclarse, ver lo que pasa, compartir, llevar y traer ideas" o lo que uno de los diputados presentes sintetizó para Infobae como "militar el optimismo porque hay cosas que están mal pero otras están muy bien y hay que saber pararse en el medio vaso lleno".

Por cierto, se analizó especialmente la baja de la inflación que se verificó en abril, en relación al mes anterior. "Aún es un índice muy alto, pero estamos en el camino y sin cambiar el rumbo, lo que hace presumir que ya llegaremos a las elecciones en condiciones por lo menos estables, y es algo que tenemos que destacar", dijo el funcionario, en la presencia mediática.

No es la primera vez que se realiza un encuentro de trabajo con voceros de Cambiemos en la Casa Rosada, pero hacía por lo menos tres meses que no era convocado, lo que hace presumir que el virtual jefe de campaña de Cambiemos está preparando la tropa para las batallas finales con vistas a las elecciones.

Consultado uno de los diputados qué sensación distinta le dejó esta convocatoria a las anteriores, aseguró que "me sorprendió el interés de Marcos porque estemos en los medios, no lo dijo pero me parece que midieron la presencia de oficialistas y de opositores en las mesas de debate y quedó claro que casi no había de los nuestros, así que ahora pidió que estemos, cuando antes era un asunto que no le parecía importante".