El jefe de Gabinete, Marcos Peña, ratificó ayer en el Senado el compromiso de mantener el diálogo con los actores políticos y sindicales porque sostuvo que "no creemos en la lógica de no diálogo".



Sobre la reforma laboral, Peña informó a los senadores que "en las próximas semanas estamos en un marco de diálogo con las centrales sindicales, la CGT, buscando consenso para estas medidas" para "que haya más trabajo en blanco, la capacitación para acceder a empleos de calidad y para reducir la litigiosidad".



Por otra parte, reiteró la necesidad de fomentar "el emprendedurismo" y la iniciativa privada así como la transparencia de las relaciones laborales y resaltó el "diálogo sectorial es central" para "el desarrollo, el empleo, la producción".



"Con cada uno de los sectores hemos planteado generar ámbitos de diálogo antes de ser enviados los proyectos para poner sobre la mesa los números", manifestó. En el marco del cuarto informe del año que brindó a la Cámara alta, el jefe de Gabinete destacó también que la reforma multisectorial presentada el lunes por el presidente Mauricio Macri obliga a que los distintos sectores "cedan algo en función del beneficio colectivo".



El jefe de Gabinete estimó que el país venía de una "lógica autocomplaciente de nuestros fracasos, lamentándonos de la cosas que no pudimos lograr" y que hay que revertir.