Palos a un antecesor. Marcos Peña recordó que Sergio Massa fue el jefe de Gabinete que "menos" concurrió a dar su informe -obligatorio- ante el Congreso".

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, afirmó ayer que "la inflación seguirá bajando" y que "continuará en la senda de reducción que se inició en 2016", e insistió con que el camino del desarrollo "ya comenzó", al exponer por primera vez en el año ante la Cámara de Diputados el informe sobre la marcha de gobierno.



En una sesión que se extendió por casi siete horas, el funcionario volvió a respaldar al ministro de Finanzas, Luis Caputo, y les comprometió a los diputados opositores la presencia del funcionario en el Congreso para la semana próxima. Peña aseguró que el Gobierno ratifica "absolutamente" a Caputo como ministro de Finanzas porque confía en su "honestidad y credibilidad", y advirtió que desde su punto de vista "corrupción no son las sociedades offshore sino bolsos de (José) López", el detenido exsecretario de Obras Púbicas del kirchnerismo.



El tono pacífico de la reunión se vio alterado sobre el final, cuando la massista Graciela Camaño acusó a Peña de "faltarle al respeto al Congreso", a lo que el funcionario le respondió que "Sergio Massa fue el jefe de Gabinete que menos vino al Congreso".



En su exposición inicial, Peña negó que exista "una avalancha de importaciones", como aseguran desde algunos sectores industriales y desde la oposición, y destacó el crecimiento de la economía. De hecho, tras remarcar que éste será el séptimo trimestre consecutivo de ese proceso de crecimiento, subrayó que el camino de desarrollo "ya comenzó". Además, puso de relieve la importancia de "tener estadísticas confiables en el Indec y en todas las áreas del Estado", al sostener que esa situación permite "que los puntos que se discutan estén respaldados en estadísticas públicas que no han sido cuestionadas". "Eso nos ayuda, además, a dar una discusión con más elementos y con más ancla en la realidad", aseveró.



El jefe de Gabinete ya había respondido por escrito -antes de presentarse ayer en Diputados- un total de 1.318 preguntas de los legisladores de todos los bloques con consultas que fueron desde el endeudamiento, pasando por los despidos en el INTI y el plan Progresar, hasta la desaparición y búsqueda del submarino ARA San Juan, entre otras cuestiones.



"Algunos nos piden ir más rápido, pero esta velocidad de reducir un punto por año nos permite ordenar las cuentas del Estado, cuidar a quienes podrían sufrir la transición y poner las bases para una nueva era de equilibrio", aseveró Peña sobre las demandas de algunos sectores económicos.



En otro pasaje, y ante una pregunta del bloque kirchnerista, Peña aseguró que el Ejecutivo "no recomendó liberar a condenados por delitos de lesa humanidad", y pidió a la oposición "no hacer política" con la lista elaborada por el Servicio Penitenciario. Según trascendió, en esa lista aparecen los nombres de 1.400 presos que estarían en condiciones de acceder a la libertad condicional o prisión domiciliaria, entre los cuales figuran los represores Jorge "Tigre" Acosta y Julio "el Turco Julián" Simón. "Para su tranquilidad, la Secretaría de Derechos Humanos ya ha planteado a la Justicia que no está de acuerdo con la situación de los condenados por delitos de lesa humanidad", dijo Peña, a la vez que añadió que, de todos modos, "cada situación será analizada por un juez".

El sueldo de obispos es de $46.800



El jefe de Gabinete, Marcos Peña, confirmó ayer por escrito a la Cámara de Diputados que el presupuesto anual de este año para la Iglesia Católica asciende a 130.421.300 pesos, y señaló que el haber mensual de un obispo diocesano es de $46.800, mientras que de un obispo auxiliar alcanza los 40.950.



La información sobre las partidas que se giran a la Iglesia Católica fueron incluidas en el informe escrito que presentó Peña, que responde a las 1.318 preguntas que realizaron los legisladores sobre economía, educación, endeudamiento, etc.



Una de las preguntas del bloque Evolución Radical, que conduce Martín Lousteau, es sobre los "recursos públicos" que se destinan para el funcionamiento de la Iglesia Católica, así como los recursos que van para los colegios religiosos y la realización de obras. En ese sentido, informó que los Obispos Diocesanos perciben un haber mensual de $46.800, los Obispos Auxiliares 40.950, los Obispos Eméritos 40.950; Administradores apostólicos y diocesanos $ 46.800. Además señaló que "el presupuesto para el año 2018 corresponde a la suma de $130.421.300". Consultado sobre cuál es el monto que se gira en concepto de transferencias educativas, Peña dijo que "el Ministerio de Educación no realiza transferencias presupuestarias destinadas a subsidios para escuelas de la Iglesia Católica". "Los aportes del Estado son realizados a través del fondo nacional de incentivo docente (FONID), para el financiamiento de los salarios docentes de instituciones de gestión estatal y privada", añadió. También informó del financiamiento de los programas de instituciones católicas.