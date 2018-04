Marcos Peña volvió a cargar duro contra la oposición a la que acusó de "oportunista", a raíz de la discusión en torno a los aumentos de tarifas y la sesión en el Congreso de esta mañana donde buscan tratar numerosos proyectos que buscan retrotraer o frenar los aumentos de las tarifas de servicios públicos.

"Es duro el tránsito de la mentira y aquello que vivimos durante muchos años donde los servicios públicos parecían gratuitos pero en el medio se destruía a infraestructura energética, se generaba un sistema desigual; hoy enfrentar ese proceso donde no hay otra cosa que un gobierno que dice la verdad: esto es lo que vale", expresó en radio Mitre.

Y si bien reconoció que eso genera "inquietud" en la población, sostuvo que el compromiso del Gobierno es con "la verdad" para conseguir "equilibrio fiscal y un país sustentable".

El jefe de Gabinete diferenció los planteos de los aliados como Elisa Carrió y los radicales, de los planteos "demagógicos horribles de los que necesitan que esto fracase".

"Necesitan política y humanamente que esto fracase, como me lo dijo un dirigente kirchnerista 'si pasan lo de las tarifas es difícil porque no tenemos muchos temas de que agarrarnos', es la especulación política, pero la gente no es tonta", agregó.

Los principales bloques opositores están confiados en que reunirán el quórum en el Parlamento para poner en marcha la sesión especial prevista para las 11.

El interbloque Argentina Federal (Justicialista) y el Frente Renovador comprometieron verbalmente su presencia, a los firmantes del pedido de sesión especial: el Frente para la Victoria-PJ; el peronismo puntano; el socialismo; el Movimiento Evita-Libres del Sur; la Izquierda y Espacio santafecino. Si se suman los 30 que aportaría Argentina Federal y los 20 que llegarían del massismo; estarían los 129 diputados necesarios para iniciar la sesión.

"Acá el tema no es si se nos ocurre una alquimia para bajar la inflación, hay cinco cosas para hacer para bajar la inflación, el tema es la velocidad que sea sustentable política y económicamente para un país, pero no hay que inventar la pólvora", expresó.

El jefe de ministros no dudó en ratificar el rumbo económico:"Esto está yendo por el camino correcto".

La ofensiva opositora tendrá su contraparte debido a que Cambiemos, que, una vez habilitado el quórum, ingresaría al recinto para impedir que la oposición consiga los dos tercios necesarios para habilitar el tratamiento de los temas en cuestión.

Por no contar con dictamen de comisión, los proyectos necesitan esa mayoría especial para poder ser incluidos en el debate; unos 170 diputados, con los que la oposición sabe que no cuenta.

El pedido opositor de sesión especial se justificó "en la creciente preocupación de familias, comerciantes, empresarios, industriales, Pymes, cooperativas, clubes de barrio, sociedades de fomento y usuarios en general agobiados por los excesivos aumentos que desde hace dos años vienen padeciendo, en un contexto de creciente inflación y caída del consumo".

"Hoy la economía esta creciendo, está bajando la pobreza, ya no se discute eso", sostuvo Peña durante el reportaje en "Cada Mañana".

El más extremo de los proyectos presentados propone congelar las tarifas de los servicios públicos y retrotraer los precios a diciembre de 2017.

Con una postura más intermedia, el interbloques Argentina Federal, integrado por mayoría de justicialistas; y Frente Renovador-UNA proponen que a partir de "criterios de razonabilidad" los aumentos tarifarios no superen el índice de variación salarial. Esta propuesta, plasmada como proyecto será presentada mañana por ambos espacios en una conferencia de prensa convocada para las 9.30 en el 2° piso del Anexo C del Congreso.

La ofensiva opositora se da días después de que la diputada Carrió anunciara la presentación de un proyecto en el que pedirá informes al jefe de Gabinete, Marcos Peña, respecto de la aplicación de los aumentos de las tarifas de los servicios públicos por parte de las empresas prestatarias, y los controles realizados por los entes reguladores y el Ejecutivo.

En el mismo sentido, voceros del bloque radical, dejaron trascender que desde espacio se le presentarán al Poder Ejecutivo "aportes sobre la cuestión tarifaria, sobre todo en lo referido al gas".

Respecto al planteo de aliada de la Coalición Cívica, Peña sostuvo que está de acuerdo en trabajar y que no planteó el congelamiento de las tarifas. Y sobre el radicalismo, que quiere "menguar el impacto" de los aumentos, dijo que están abiertos desde el Ejecutivo.

"Si tiene costo fiscal neutro estamos dispuesto a escuchar, no vinimos a traer razón, vinimos a resolver los problemas de los argentinos", subrayó el funcionario nacional en diálogo con el programa de Marcelo Longobardi.