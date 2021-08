El Gobierno anunció ayer la puesta en marcha de un plan de promoción de empleo rural que busca revertir la la falta de trabajadores para levantar las cosechas, principalmente en las economías regionales, que son parte de un reclamo de larga data por parte de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Se trata de un plan de promoción de empleo registrado destinado a 250 mil trabajadores rurales que realizan tareas rurales estacionales o temporales en todo el país.

La medida, que llegará mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que firmará el Presidente, permitirá a todas aquellas personas que reciben planes sociales del Estado trabajar en blanco en la cosecha sin perder sus beneficios sociales.

Las economías regionales están integradas por más de 30 complejos productivos y representan el 63% de las explotaciones agropecuarias nacionales. El año pasado, ese sector que emplea el 70% de la mano de obra rural, recibió divisas por U$S 7.015 millones y dio trabajo a alrededor de 625.000.

Durante el anuncio del plan en la cuidad entrerriana de Concordia, el presidente Alberto Fernández aseguró que en los dos próximos años Argentina tendrá "la revancha" que se merece, al tiempo que señaló que el objetivo de su gestión "no es que la gente tenga planes sociales sino que tenga trabajo digno".

El Presidente remarcó en ese sentido que "el objetivo" de su Gobierno no es que "la gente tenga planes sociales sino que tenga trabajo digno". "Es el tiempo de pensar en los que menos tienen, a los que más les cuesta ganar un peso para alimentar a su familia. El Estado quiere que trabajen, pero eso no quiere decir que vamos a estar ausentes cuando ese trabajo no lo tengan", completó.

La preocupación de la CAME está puesta en la falta de mano de obra en los campos durante los meses de cosecha por la ausencia de un mecanismo que les permita a los trabajadores golondrina realizar las tareas de recolección al costo de interrumpir subsidios estatales que reciben.

Para muchos trabajadores, tomar un empleo por pocas semanas para luego quedar fuera de subsidios durante todo el año no es una decisión conveniente. Este DNU sería la respuesta a este problema, ya que se acercan los meses de cosecha.

Otro de los objetivos clave del programa es "el mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores, así como también el crecimiento y la consolidación de las capacidades exportadoras de las economías regionales.

La medida compatibilizará la percepción de los planes y programas sociales y de empleo con el trabajo registrado, y alcanzará a los grupos familiares de los beneficiarios que representan a un tercio del total de los trabajadores rurales asalariados de todo el país.

De esta forma, se establecerá una garantía a través de la cual los titulares de asignaciones universales que trabajen bajo esa modalidad percibirán los beneficios no contributivos que les correspondan, percibiendo como mínimo el monto equivalente al 100 por ciento del valor de las asignaciones universales por hijo para la protección social.

En otro tramo de su discurso, Alberto afirmó que "cuando (la expresidenta) Cristina (Fernández de Kirchner) dejó el Gobierno había cerca de 110.000 planes sociales, y hoy tenemos entre 700 y 800 mil. Qué pasó en el medio", se preguntó y apuntó al gobierno de Mauricio Macri.

Facundo Moyano renunció a su banca

El diputado nacional Facundo Moyano anunció ayer la renuncia a su banca a través de una carta posteada en redes sociales, en la que expresó que su "ideal es una Argentina con pymes, comercios e industrias que generen empleo" y consideró que puede "contribuir mejor a eso fuera del Congreso",

"Quiero compartir con ustedes mi decisión de dejar mi banca en la Cámara de Diputados, Voy a redoblar mi compromiso para combatir la precarización laboral en el sector privado y público", señaló el diputado de extracción sindical.

"No podemos conformarnos con un país que tiene un índice de pobreza de más del 40% y una informalidad laboral del 50%, frente a un mercado que no genera empleo formal hace más de diez años. Como peronista que lucha por la movilidad social ascendente, voy a redoblar mi compromiso para combatir la precarización laboral en el sector privado y público, porque no puede haber justicia social si hay argentinos sin trabajo o argentinos con trabajo y sin derechos", expresó.

Moyano -hijo del jefe del sindicato de Camioneros y extitular de la CGT Hugo Moyano- había renovado su mandato como diputado nacional el pasado 10 de diciembre y aun le restaban más de dos años en su banca.