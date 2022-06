El ministro de Educación, Jaime Perczyk, afirmó que la prohibición del lenguaje inclusivo en las escuelas porteñas "se trata de una discusión ideológica" entre el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y el espacio de Javier Milei, y advirtió que las limitaciones están en "las condiciones sociales de los pibes".



"Creo que leen encuestas y ven que hace un mes Milei hace una exacerbación del machismo y dicen 'acá hay algo, hay que discutir esto'", sostuvo el funcionario en declaraciones a Radio 10.



Y añadió: "Tiene que ver con discusiones ideológicas con un sector que es con el que ellos mantienen la disputa; son liberales, pero prohíben".



"Salen a decir que va a haber sanciones" para los profesores que utilicen lenguaje inclusivo, se quejó y recordó que "desde 1918 hay libertad de cátedra".



"Nosotros creemos que hay que mejorar, enseñar mejor, leer, escribir, enseñar a expresarse en forma escrita y oral, comprender lo que se lee", aseguró y resaltó que "si los chicos usan el lenguaje tiene que ver con causas más profundas, como la violencia machista".



En la Circular 4/2022 el Ministerio de Educación porteño, que encabeza Soledad Acuña, ordenó la semana pasada a las/los docentes desarrollar las actividades de enseñanza y realizar las comunicaciones institucionales "de conformidad con las reglas del idioma español, sus normas gramaticales y los lineamientos oficiales para su enseñanza".



Sobre la prohibición señaló que "ninguna investigación científica dice que las limitaciones están en el lenguaje inclusivo", sino que "las limitaciones están en las condiciones sociales de los pibes, en el nivel educativo" de los padres, sostuvo.



"Tenemos que invertir más en educación, no puede ser que una escuela no tenga gas", apuntó y subrayó que hoy en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) "hay más de 100 escuelas sin gas".



También señaló que las limitaciones están en "los días de clase", en los "materiales pedagógicos", en "la capacitación y los salarios docentes".



Afirmó que desde el Gobierno porteño "no van por ahí" y puso como ejemplo la suspensión del programa Conectar Igualdad durante la presidencia de Mauricio Macri.



Perczyk señaló que este año distribuirán "1.600.000 computadoras" del plan Conectar igualdad y destacó que incorporaron 1.400.000 becas del Plan Progresar y que están en marcha "120 obras nuevas en las universidades nacionales".

Fuente: Télam