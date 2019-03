Asegurando que "el país no está buscando un outsider" para las próximas elecciones, esto es, un candidato que no haya surgido de la propia política, Mario Pergolini desestimó las aspiraciones de Marcelo Tinelli. El conductor de ShowMatch por estos días analiza si finalmente confirmará su postulación a algún cargo en territorio bonaerense, aunque también se baraja una posibilidad como precandidato presidencial, siempre dentro del peronismo.

Pero quien fuera su rival en el rating por casi una década no lo considera conveniente. "Uno no puede empezar de presidente algo, son pocos los que tienen la capacidad para lograrlo", dijo Pergolini, ampliando las críticas vertidas hace unos días sobre Tinelli. Y se explayó: "Uno no vota a alguien nada más porque es conocido. Tiene que saber qué quiere hacer, cómo, con quiénes y desde qué línea. Todo eso, de Marcelo no lo sabemos. No puede bastar nada más con 'Soy conocido, quiero ser elegido'. Y él todavía no dijo: 'Yo quiero estar desde tal lado'".

El creador de Vorterix no le cerró las puertas del todo a quien este año cumple tres décadas al frente de su ciclo. "Sí entiendo que él pueda empezar a construir de acá para adelante", advirtió Mario, en diálogo con Intrusos. "¿Lo acompañarías?", le preguntó el periodista del ciclo de América. "Ni en pedo, a nadie. Bueno… ¿vos lo harías? Ni en pedo", respondió. No obstante, aportó una valoración. "Me llama la atención que quiera hacerlo (lanzarse en la política) porque uno dice: 'Marcelo, tuviste todo, ¡qué voluntad!'. Hay que meterse…".

Días atrás San Lorenzo fue sancionado con una quita de puntos en la Superliga, determinación en la que muchos encuentran connotaciones políticas, una especie de campaña desde el Gobierno nacional. Así lo cree el propio Tinelli, vicepresidente del club. Pero no Pergolini, quien sostuvo que las críticas del hombre fuerte de El Trece a la resolución del Tribunal de Disciplina significaron "una avalancha".

"Si su respuesta a un primer ataque es haber hecho esa catarata de tuits, me parece que está muy mal asesorado… No estamos buscando impulsivos en Twitter para la política. Es problemático", opinó Pergolini, quien se postularía como candidato a vicepresidente en las próximas elecciones que se realizarán en Boca, acompañando a Jorge Ameal.

Mario también mostró su preocupación sobre la realidad que atraviesa la Argentina, aunque aclarando desde qué lugar aporta sus impresiones. "Si yo me pongo a llorar sería ridículo ante el verdadero sufrimiento de la gente que vive día a día -manifestó-. Estamos en un momento muy difícil". Y profundizó su diagnóstico. "En este país, a veces la política y la realidad van muy disociados. Es triste, pero nuestro mejor destino es ser mediocres".

"Hay que tener mucha actitud para meterse en política. La política que vale es la política de base, la política que está con la gente que realmente necesita. Me parece que esa es la única política que hace algo directo. Nunca salimos de solo buenas intenciones", concluyó Pergolini su diagnóstico.