La polémica entre el Gobierno nacional y Santa Fe sumó otro capítulo este sábado. Omar Perotti, mandatario provincial, acusó a la Casa Rosada de “abandonar Rosario” ante la escalada de violencia derivada del narcotráfico.

“Aníbal Fernández nos pide que las provincias nos encarguemos de delitos federales como el narcotráfico. Eso demuestra que el gobierno nacional abandona Rosario. Solo falta que le pidan a Santa Fe custodiar las fronteras del país para que no entren armas o drogas”, lanzó Perotti.

A su vez, remarcó que el gobierno provincial “seguirá trabajando” para enfrentar el crimen organizado, aunque aclaró: “Si por la frontera del país sigue entrando droga, nadie frenará la inseguridad”.

“Si hay una provincia que aporta, que pone miles de millones de dólares al gobierno nacional, es esta. Pero cuando Santa Fe pide más ayuda para defender a los y a las rosarinas, recibimos agresiones”, criticó Perotti.

El gobernador volvió a apuntarle a Aníbal Fernández. “Sigue sin entender la realidad que atraviesan Rosario y la provincia desde hace muchísimos años, producto del crimen organizado y el narcotráfico”, dijo.

La provincia de Santa Fe atraviesa una grave situación de seguridad desde hace años a partir del incremento de las actividades del narcotráfico en el territorio, particularmente en Rosario.

Tras un 2022 récord con 288 homicidios, en Rosario ya se registraron 32 crímenes en lo que va de 2023. La serie de casos recientes incluye la ejecución de un joven músico y malabarista frente a la cancha de Newell’s.

Aníbal Fernández: “Perotti no entiende de seguridad”

Este viernes, en medio de la polémica entre Nación y Santa Fe por los recursos para combatir la violencia, Aníbal Fernández cuestionó a Perotti por decir que la cantidad de policías es insuficiente. “Que opine que no alcanza es casi una burla. No entiende de seguridad”, lanzó.

“Él dice que el que no entiende soy yo. El que no entiende es él. Es su provincia, es su policía. ¿Por qué no le pregunta a los otros 22 gobernadores cómo resuelven el tema con sus policías? Porque ninguno de ellos tiene problemas. El problema lo tiene él. Entonces, resuélvalo con su policía y nosotros lo ayudamos de la mejor manera”, se explayó el ministro.