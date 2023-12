La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, anunció hoy que "todos aquellos que hayan promovido, instigado, organizado o participado" de cortes de calles "perderán todo tipo de diálogo con el Ministerio de Capital Humano" y los planes sociales.



"Los únicos que no van a cobrar el plan son los que vayan a la marcha y corten la calle. Ya lo dijo el Presidente (Javier Milei): el que corta no cobra", indicó Pettovello en un mensaje difundido en las redes sociales de su Ministerio.



La ministra también anunció que el Gobierno comenzará "a auditar a todas las organizaciones que entreguen planes sociales", por lo que que se iniciará "un proceso para la eliminación de la intermediación" y que se eliminarán los "certificados de presencialidad que dan las organizaciones sociales".



"Por otra parte queremos darle tranquilidad a los beneficiarios de los planes. Deben saber que nadie puede obligarlos a ir a una marcha con la amenaza de dar de baja el plan. Por esa razón, suspenderemos el control de los certificados de presencialidad que dan las organizaciones sociales" a los manifestantes, explicó.



En su breve anuncio, Pettovello también se refirió a la movilización que el próximo miércoles realizarán en Plaza de Mayo las organizaciones de izquierda nucleadas en la Unidad Piquetera (UP) como respuesta a "los anuncios" de la semana pasada del ministro de Economía, Luis Caputo.



Dijo que "si bien es un derecho manifestarse, también lo es respetar el derecho de las personas a circular libremente para dirigirse a su trabajo".



"Para los próximos días, organizaciones piqueteras han convocado a una marcha de protesta. Queremos puntualizar que si bien es un derecho manifestarse, también lo es respetar el derecho de las personas a circular libremente para dirigirse a su trabajo", señaló.



Para la ministra, la "preocupación" del Gobierno son "las madres que concurren con sus hijos a las marchas, es innecesario exponerlos al calor y a la violencia de las manifestaciones".



"Esta situación en la nueva Argentina tiene que terminar. Para ser bien claros, los únicos que no van a cobrar el plan son los que vayan a la marcha y cortan la calle. Ya lo dijo el presidente, el que corta no cobra ", advirtió.



Pettovello remarcó que "la misión de Milei y todo el Gobierno es defender a las madres, niños y familias que necesitan asistencia en estos momentos difíciles" que atraviesa el país.



"Tengan la tranquilidad de que vamos a acompañar en esta difícil situación que nos dejó el Gobierno que se acaba de ir", añadió.



En ese sentido, la funcionaria destacó la decisión del Gobierno de "duplicar la AUH y aumentar un 50% la tarjeta alimentar".



"Estamos trabajando para que todos los ciudadanos podamos recuperar la dignidad del trabajo, la autonomía y la libertad", sostuvo.