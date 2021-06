El laboratorio Pfizer negó en la Cámara de Diputados que haya habido algún "pedido de pagos indebidos o existencia de intermediarios" en las negociaciones con el Gobierno nacional para la adquisición de vacunas contra el coronavirus y descartó tener "interés" en bienes naturales o reservas del Banco Central. De esta forma, la farmacéutica estadounidense volvió a desacreditar las afirmaciones de la titular del PRO, Patricia Bullrich, quien el mes pasado denunció en un programa de televisión que las dificultades para adquirir vacunas de Pfizer obedecían a una supuesta pretensión del exministro de Salud Ginés González García de "tener un retorno".

Ahora, frente a los jefes de los bloques mayoritarios de la cámara baja, el laboratorio ratificó que no existió tal situación. "En ningún momento hubo pedido de pagos indebidos o existencia de intermediarios", aseveró el gerente de Pfizer, Nicolás Vaquer, al exponer en una reunión informativa realizada en la cámara baja, en la que también aseguró que el laboratorio está haciendo "el máximo esfuerzo para traer la vacuna a la Argentina".

En su exposición, Vaquer aclaró que la empresa "no tiene ningún interés en intervenir con los bienes del Estado" -tanto "naturales, reservas del Banco Central o bienes culturales"- en sus tratativas con el Gobierno para la adquisición de vacunas. Las afirmaciones del representante del laboratorio estadounidense echan por tierra las acusaciones vertidas las últimas semanas no sólo por Bullrich, sino también por otros dirigentes de Juntos por el Cambio.

Esa denuncia mediática le valió a la titular del PRO varias citas con la Justicia y deberá dar explicaciones ante el Juzgado Federal 1 de María Servini y en el fuero civil, tanto a partir de un planteo del exministro González García como en otro por difamación y delitos contra el honor que presentó el presidente Alberto Fernández.

La Justicia deberá determinar si la denuncia mediática de Bullrich pudo haber afectado el proceso de negociación del Gobierno con Pfizer o dañado la confianza de la población en la gestión sanitaria de la pandemia.

La reunión contó con la participación de los jefes del Frente de Todos, Máximo Kirchner; de Juntos por el Cambio, Mario Negri; y de los interbloques Federal, Eduardo "Bali" Bucca, y de Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón. Consultado por los legisladores del oficialismo y la oposición sobre las razones por las que el laboratorio no pudo llegar a un acuerdo con la Argentina, Vaquer explicó que "el marco legal (argentino) no es compatible con algunos de los mecanismos contractuales requeridos por Pfizer, vinculados con la indemnidad", pero señaló que "estas conversaciones están siendo llevadas adelante por abogados con ideas concretas". Con todo, Vaquer se negó a profundizar y señaló: "No me siento con la capacidad de entrar en detalle".

El gerente del laboratorio señaló que los pedidos de acelerar la producción de vacunas requeridas por todos los países a causa de la pandemia "trajo aparejado el riesgo inusual sin precedentes de demanda" y argumentó que "Pfizer pide cláusulas de indemnidad y otras protecciones" que ya "son consistentes en 116 países". Vaquer destacó que desde el laboratorio se está haciendo "el máximo esfuerzo para traer la vacuna a la Argentina".

Llegó el reactivo para la Sputnik V

Un vuelo de Aerolíneas Argentinas arribó ayer al país con un cargamento de 400.000 dosis del componente 2 de Sputnik V, 81.850 del componente 1 y 300 litros del principio activo para comenzar la producción local de la vacuna. Se trata de la vigesimocuarta operación que realiza la empresa de bandera en búsqueda de inmunizaciones contra el covid-19.



Ofertas

En julio de 2020 se realizó la primera oferta de vacunas. "Se ofrecieron 13,2 millones de vacunas de las cuales un millón se iban a entregar en diciembre del 2020, dos millones en el primer trimestre y cinco millones en el el segundo trimestre y el resto en el cuarto trimestre", dijo Vaquer.

Vizzotti dice que no hay rechazo

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, dijo ayer que "la gran mayoría de la población argentina adhiere a la vacunación" contra el coronavirus y destacó que el "25% de la población recibió al menos una dosis y el 84% de las personas mayores de 60 años inició su esquema de vacunación". Además, señaló que "bajó la letalidad: en 2020 tuvimos 2.8 y 1.4 en 2021" mientras que "la letalidad en mayores de 60, el año pasado fue de 15.9 y este año es alrededor de 8". "La mayoría de los países ricos tienen un número muy importante de dosis que supera, incluso, su población y la mayoría de ingresos medios y bajos todavía no accedieron, estamos trabajando en una región muy desigual para que la mayoría tenga vacuna", expresó. Sin embargo, destacó que el país está "recibiendo más vacunas" y también está "escalando la recepción de la vacuna de Astrazeneca".