"El peronismo federal tiene que tener una construcción política y un liderazgo político. Y tiene que tener candidatura para expresar esa alternativa. La ex presidenta (Cristina Kirchner) va a ser candidata, no entiendo como algunos analistas y politólogos en Argentina no entienden eso".

La afirmación es del senador justicialista Miguel Ángel Pichetto en diálogo con Luis Novaresio, en A 24.

Pichetto agregó: "Unidad Ciudadana es el partido político y ella va a ser candidata por Unidad Ciudadana y en un frente de centroizquierda. Si se puede llevar parte del peronismo se lo va a llevar, pero va a ser candidata".

Pichetto se refirió durante el comienzo del reportaje a la situación económica: "La devaluación impactó fuertemente en el salario de los trabajadores e implica pérdida de poder adquisitivo. La economía tiene una dinámica compleja que visualiza para los próximos meses un proceso recesivo. El Gobierno ya hizo el ajuste, que quede claro, el ajuste lo hizo con la devaluación".

Completó: "Esto ha licuado salarios, gastos, impacta sobre los sectores del trabajo y aliviana las cargas en el sector público porque la licuación a través de la devaluación determina menos recursos para sostener la administración publica".

En ese sentido, el senador opinó que "todavía no pasó lo peor", que "hay procesos de evolución que tienen que ver con la consecuencia de este tipo de medidas y vamos a ver qué pasa en los próximos seis meses".

El dirigente peronista también dio una visión sobre Elisa Carrió: "Tengo una visión de respeto a su trayectoria, es una voz potente, a veces exagera, analiza de manera exagerada, pero es una figura importante, ha tenido el reconocimiento de una manera abrumadora en la Ciudad; el Gobierno tiene beneficio y problemas con Carrió".