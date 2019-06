Miguel Ángel Pichetto, Juan Manuel Urtubey y Sergio Massa compartieron evento pero no aceptaron sacarse una foto juntos, ni debatieron en un mismo panel. Se hicieron presentes en la tercera edición del ciclo "Democracia y Desarrollo", pero cada uno tuvo su participación aparte, quizás porque antes formaban parte de una misma coalición, Alternativa Federal, y no quisieron dar un mensaje confuso

Organizada por el Grupo Clarín, la reunión comenzó con un reportaje al ex presidente de Chile, Ricardo Lagos, que le realizó el editor general del diario, el periodista Ricardo Kirchsbaum. El cierre del evento estuvo a cargo del candidato a vicepresidente Miguel Ángel Pichetto, que fue la estrella de la jornada, a juzgar por la manera en que fue recibido y despedido por los periodistas de los móviles que estaban fuera del MALBA. Tardo 15 minutos en entrar y otros tanto en salir. En el escenario, fue entrevistado por los periodistas Fernando González y María Laura Santillán.

"El país está frente a una opción, una lógica capitalista o la lógica de los '70, democracia o componentes autoritarios, aislamiento o apertura al mundo", resumió Pichetto para explicar su decisión de acompañar a Mauricio Macri. "Hay un discurso falso, los que hablan falsamente de los pobres y favorecen discursos populistas sobre el pago de la deuda, van a empobrecer más a los pobres y a la Argentina", aseguró.

"El error del Presidente es no haber hecho un inventario de cómo recibió la Argentina", dijo, y se mostró optimista con el futuro del pais. "El Frente de Todos va a salir derrotado y será la cuarta derrota consecutiva, lo que terminará con ese espacio", afirmo. Y se mostró confiado en que "nuestro espacio va a ganar en primera vuelta".

Cuando Santillán le pregunto sobre su respaldo al gobierno del Frente para la Victoria dijo: "No hay almas bellas dando vueltas por el campo. Soy un hombre de partido y hago lo que tengo que hacer". Esa fue una de sus frases más festejadas por el público. Y sobre Alternativa Federal explicó que "falló el método".Explicó que "creo que el Presidente me eligió porque conozco el Senado, cada baldosa, porque estuve ahí 18 años" y adelantó que espera "cumplir con el compromiso para el que fui designado".

En primera fila estaban el CEO del Grupo, Héctor Magnetto, el número dos, José Aranda, y los responsables del vínculo con políticos y empresarios, Jorge Rendo y Martín Etchevers. También el presidente de la Cámara de Diputados, EmilioMonzó, el presidente del bloque PRO, Nicolás Massot, y los principales referentes del mundo de los negocios como Luis Betnazza, Cristiano Rattazzi, Martín Cabrales y Gabriel Martino. Además, el economista Carlos Melconian y el ensayista Natalio Botana.

Tambien se vio a los diputados Diego Bossio, Daniel Filmus, Karina Banfi, Daniel Lipovetsky y Mirta Tundis, el director del centro teatral porteño, Jorge Telerman,el auditor general Jesus Rodríguez, el titular de la SRA Daniel Pelegrina, el decano de la Universidad Tres de Febrero Aníbal Jozami, el ex titular de la AFIP Alberto Abad, el consultor Gustavo Marangoni y otros referentes como Ricardo Yofre, Pedro del Piero, María Eugenia Estensoro y Hernán Charosky, dentro de un público que colmó el auditorio del MALBA.

Entrevistado por los periodistas Silvia Fesquet y Daniel Fernández Canedo,Urtubey buscó explicar su decisión de acompañar a Roberto Lavagna en la fórmula en que "el voto útil se elige en la segunda vuelta, traer el balotaje en las primarias es absurdo, por eso estamos muy tranquilos creando un espacio para los que no quieren seguir con este Gobierno ni volver al anterior. Es una alternativa para elegir".

Aseguro que "muchos se van a sorprender por la elección que vamos a hacer". Y agregó, ante una pregunta sobre la centralidad que está tomando el peronismo en estas elecciones, que "como peronista me gustaría decir que la categoría es peronismo 'si' o 'no', pero me parece que eso no está en la cabeza de la gente".

"No vamos a decir quiénes van a ser candidatos a gobernador porque tenemos que ir a un sistema más federal", dijo cuando se le preguntó si Graciela Camaño será candidata a gobernadora de la Provincia de Buenos Aires. "Creo que no quiere ser candidata a nada", precisó Urtubey. Por otro lado, el gobernador de Salta reiteró su propuesta de salir del hiperpresidencialismo designando al próximo jefe de Gabinete con un acuerdo parlamentario, "siguiendo el espíritu de las coincidencias básicas de 1994".

Massa arrancó pidiendo un aplauso como homenaje al recientemente fallecido economista Aldo Pignanelli. En una entrevista realizada por los periodistas Silvia Naishtat e Ignacio Miri, el líder del Frente Renovador tomó los argumentos de Ricardo Lagos a favor del consenso amplio en momentos cruciales para explicar su posición de volver al kirchnerismo: "Se necesitará una coalición política importante para la transformación que necesita la Argentina", explicó.

"Siete de cada diez argentinos quieren un nuevo gobierno, hay mil argentinos que pierden a diario su trabajo, hay una situación de pobreza que no se puede negar, cuestiones que nos imponen poner por delante las tareas pendientes y no nuestras diferencias", agregó. También dijo que en la próxima etapa se necesitará mucho diálogo y que "los extremos se cayeron en torno de la moderación y sobre la ancha avenida del medio", un concepto que juzgó "simpático, aunque yo no lo inventé".

Cuando Naishtat lo consulto sobre si Cristina Kirchner puede entrar dentro de la moderación política, aseguró que "la clave no es pararse sobre las diferencias, sino lo que nos une". Y resaltó que "nosotros vamos con una fuerza política independiente y con un programa que acordamos". "Estoy en las antípodas del pensamiento de Zaffaroni", insistió. Y repreguntado por los dichos de Alberto Fernández en torno a que las causas de corrupción son motivadas políticamente se mostró confiado en que "me guío por sus actitudes y no tanto por lo que dice".

Massa aceptó que el gobierno de los Kirchner ocultó la pobreza, aunque explicó que "nuestra responsabilidad hoy es sacar a este Gobierno que fracasó, que empeoró los problemas que había, porque el problema más grande que existe es la heladera, hay gente que está pasando muy mal".

El dirigente aprovechó la entrevista para confirmar que aceptó ser primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, como había adelantado Infobae. En cambio, no quiso hablar de lo que hará su esposa Malena Galmarini en Tigre. "Malena es Malena y no le gusta que se hable por ella, no lo charlé y lo mejor es que se lo pregunten a ella", pidió. Y dijo que "me siento de Chacarita en cancha de Atlanta, pero siempre digo lo que pienso".

Consultado al respecto, Pichetto –que habló después de Massa y Urtubey– se mostró escéptico del armado del Frente de Todos. "La fórmula presidencial y la de la gobernación fueron decididas en forma vertical y autoritaria, ese método va a continuar", aseguró.