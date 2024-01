Miguel Ángel Pichetto es uno de los hombres que más conocen los entretelones de la política argentina. Con una vasta experiencia legislativa, el excandidato a vicepresidente lleva 30 años en el Congreso, por lo que su mirada es de las más requeridas a la hora de actualizar la realidad.

Por estos días frenéticos, en los que el Gobierno ya dictó un DNU de desregulación de la economía y envió una Ley Ómnibus con una reforma integral de prácticamente todos los aspectos del funcionamiento del país y hasta la CGT convocó a un paro general, el rionegrino dio su mirada sobre la situación general y, tras cuestionar a la central obrera, le dejó un mensaje al presidente Javier Milei.

“No tiene lógica, creo que la CGT debería repensar este paro”, afirmó quien fuera el jefe del bloque de diputados del kirchnerismo durante los gobiernos de Cristina Kirchner, aunque posteriormente pasó a las filas del macrismo y hasta fue candidato a vicepresidente de Mauricio Macri en los comicios de 2019.

Durante una entrevista con el periodista Marcelo Longobardi en Radio Rivadavia, Pichetto dijo además que el paro “es prematuro” y aseguró que “se requiere un proceso de diálogo”, cosa que, dijo, “el presidente estaría dispuesto a abrir”.

“Me parece un error desde el punto de vista táctico. Lo que tendría que haber conformado es una mesa de seguimiento de precios y salarios. Me parece que no es oportuno y poco inteligente, es una opinión personal. Me parece que eso igual está en revisión, están conversando”, añadió.

La semana pasada, a apenas 18 días de la asunción de Javier Milei, la CGT convocó a un paro de actividades con movilización para el próximo 24 de enero, en rechazo a la serie de medidas tomadas por las autoridades que afectan los intereses de los sindicalistas. Rechazaron el DNU que desreguló la economía, pero también el contenido de la “ley ómnibus” que buscó abrir la economía, reducir el peso del Estado y aplicar cambios en la vida cotidiana.

En el DNU que Milei firmó para desregular la economía se aplicaron fuertes reformas al sistema de obras sociales sindicales, primero equiparando a la medicina prepaga y luego retirando la mediación obligatoria que había hasta ahora para contratar una cobertura de operadores privados. Eso más la limitación de los aportes sindicales obligatorios pusieron a la CGT en la vereda de enfrente del gobierno nacional.