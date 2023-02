El auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, sostuvo este lunes que no se arrepiente de sus dichos sobre la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad Sexual, Ayelén Mazzina, a la que cuestionó por su orientación sexual.

“Seré dinosaurio, pero no me arrepiento ni le hecho la culpa a nadie y me hago cargo de lo que digo”, afirmó Pichetto, quien generó repudio y será citado por el Inadi por haber planteado que “el Ministerio de la Mujer no se expidió” sobre el caso Lucio Dupuy -el nene asesinado en La Pampa por su madre y la pareja de ella- porque esa cartera “está en manos de una chica que es lesbiana” y que “si es ministerio de la Mujer, podrían haber puesto una mujer”.

Este lunes, en declaraciones a radio Rivadavia, el exsenador y excandidato a vicepresidente de Mauricio Macri se defendió: “Me hago cargo de lo que digo, nunca he tenido ningún tipo de discriminación a ningún tipo de identidad sexual. Creo en el derecho individual y he alentado en el Congreso todo tipo de leyes que van en línea con los derechos que plantea Mazzina, con este ministerio de minorías. Cuando nadie hablaba, estuve a favor del matrimonio igualitario”.

“Me preguntaron por el caso Lucio y yo creo que no hubo manifestaciones sobre este caso terrible. Una palabra de piedad, el ministerio de género y diversidad podría haberse compadecido de la situación del niño, como también de la muerte de la mujer policía, pero claro, como es ‘cana’ no hablan de eso para que no altere la visión ideológica”, se excusó Pichetto.

Y siguió, en esa línea: “Es mujer, bueno, está bien. Soy políticamente incorrecto. Si es mujer, que se reconozca como mujer. Solo dije por qué no hablaron de este tema y no quiero volver al tema. El periodismo de la indignación, vamos, en el subconsciente colectivo todos saben lo que quise decir. Hay una gran hipocresía en la sociedad, todos son políticamente correctos”.

Por último, el exsenador insistió: “No soy un discriminador, no tengo problemas con ninguna identidad sexual. Todos saben lo que pienso. No me importa la orientación sexual de la ministra, incluso la respeto, lo que digo es que si estás en una función, en un ministerio que tuvo 271 femicidios, es el cuarto país del mundo en femicidios, la política debe estar dirigida ahí”.

Las declaraciones de Pichetto generaron amplio repudio: el presidente Alberto Fernández y referentes de diferentes sectores políticos y sociales salieron al cruce de sus frases, y desde el oficialismo pidieron “más educación sexual integral” para la clase política.

El Presidente se solidarizó con la ministra en un posteo que realizó en su cuenta de Twitter, donde manifestó: “Orgulloso @AyelenMazzina del trabajo que estás haciendo” y agregó que “las mentes cerradas no admiten la transformación positiva que ha vivido nuestra sociedad. Queremos más democracia, más derechos y más respeto en la diversidad. Los dinosaurios ya van a desaparecer, diría Charly García”.