El senador que busca ser presidente en 2019. Pensando en el año que viene, el senador Pichetto lanzó ayer su carrera presidencial en Buenos Aires.

En la ciudad bonaerense de La Plata, el senador nacional por Río Negro, Miguel Ángel Pichetto, jefe del bloque del Partido Justicialista (PJ) en la Cámara Alta, lanzó ayer su candidatura para pelear por la presidencia en 2019. En ese contexto, el legislador dijo que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el mandatario Mauricio Macri "son funcionales entre sí y se necesitan mutuamente".



Al referirse a Cristina Fernández de Kirchner, dijo que ese "gobierno tuvo un periodo de gestión económica pésimo, con fuerte intervencionismo del Estado que hacía imposible que la Argentina creciera. Inflación, aumento del gasto público en los últimos meses de la presidencia de Cristina Kirchner y ahora con Mauricio Macri, aumento del endeudamiento externo, las paritarias siempre a la baja, pérdida del poder adquisitivo tremenda y devaluación del 40 por ciento con paritarias en el sector público del 15 por ciento y una profunda crisis ligada a la pérdida del consumo. Ambos modelos han fracasado. Son funcionales entre sí", sostuvo Pichetto.



Enfatizó que tiene "la convicción de ser candidato para que volvamos a ser poder en la Argentina" y que su espacio no es "la avenida del medio, ni una alternativa sin rumbo ni corazón. Somos el futuro, el proyecto político nacional para recuperar Argentina", insistió.



Después de su exposición, en el teatro Metro de la capital bonaerense, repitió en rueda de prensa la decisión política de someterse a una compulsa con figuras importantes como Sergio Massa, Sergio Uñac (gobernador de San Juan), Juan Manuel Urtubey, el propio gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y el exministro de Economía Roberto Lavagna.



En medio de la polémica por la confesión del exjefe de gabinete kirchnerista Juan Manuel Abal Medina de que hubo dinero ilegal en la campaña electoral de 2013, Pichetto pidió un sistema "más transparente" al advertir que a los partidos políticos "les cuesta mucho" rendir el dinero que gastan.



"Es uno de los temas que Argentina tiene pendiente. Los partidos muchas veces van a campaña, gastan mucha plata y les cuesta mucho rendirla", señaló.



"Es preciso y mucho más claro que el empresario pueda aportar y desgravar en materia impositiva y declararlo, que estar haciendo aportes que no han sido declarados", agregó.



Además, y sobre la posibilidad de que el domicilio de la expresidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner sean allanados, remarcó que existe "la voluntad de hacer lugar" al pedido del juez Claudio Bonadio, pero fue tajante al oponerse al posible desafuero: "Mi posición es pública y conocida. Consideramos que la privación de la libertad en la etapa instructoria del proceso no procede". "La privación de libertad es una pena anticipada que se tiene que dar en otra instancia de proceso con sentencia. Tenemos un caso concreto como el de (Amado) Boudou", concluyó.



El rionegrino encaró ayer en paso electoral clave en la principal provincial del país. Se espera que luego encare una agenda con escalas en distintos puntos de la provincia.