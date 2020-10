El presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Héctor “Pichi” Campana, dio positivo de coronavirus y debió ser internado en una clínica privada de la ciudad capital.

Según contó el propio funcionario, se presentó en un nosocomio para estudios de rutina y en ese marco le diagnosticaron el cuadro de Covid-19.

“Me detectaron un principio de neumonía y me dejaron internado para evitar un mal a futuro. Me siento bien y es raro estar internado”, confió el ex Atenas.

Quiero contarles que el día de ayer me confirmaron el diagnóstico de covid 19 positivo. Me encuentro internado por precaución. Estoy bien. Agradezco a todos los médicos, estoy cumpliendo con sus indicaciones, como corresponde. Cuídense!!! Cuiden a su familia. Gracias!!! pic.twitter.com/V9W8SeBinC — Héctor Pichi Campana (@pichi_oficial) October 7, 2020

Aseguró, en ese sentido, que permanecerá internado 72 horas para que los médicos controlen su evolución.