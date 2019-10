El FMI congela los fondos. El ministro de Hacienda confirmó que "no está prevista" una definición sobre el desembolso pendiente del Fondo en la reunión del próximo viernes en Washington.



El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, afirmó ayer que se logró superávit fiscal primario por primera vez desde 2011, precisó la evolución anual de la deuda externa desde 2007 hasta septiembre de 2019, que se ubicó en U$S 314.600 millones y aseguró que no se anunciarán nuevas medidas en el mercado de cambios. Además, instó a una renegociación voluntaria y rápida de la deuda y también aprovechó para responderle a Alberto Fernández que durante el debate presidencial del domingo había asegurado que durante el gobierno de Mauricio Macri la deuda había trepado del 28% del PBI al 100%.

"Hacen 27 meses consecutivos que tenemos una conducta fiscal responsable 1% y logramos superávit fiscal primario por primera vez desde 2011, del orden de 0,1% del PBI", que en los primeros nueve meses de este año se ubica en torno a los $23.000 millones, anunció Lacunza.

El ministro precisó luego que "en los primeros nueve meses del año el superávit primario se ubicó en $22.892 millones (0,1% del PBI), mientras que en el mismo período de 2018 se alcanzaba un déficit de $153.315 millones (-1% del PBI)". De esta forma, Argentina sobrecumplió la meta fiscal acordada para el tercer trimestre con el FMI.

Lacunza también desestimó que se estuvieran analizando nuevas medidas de política cambiaria.

"No estamos revisando las medidas aplicadas al control de cambios. No hay medidas por anunciar", afirmó. El funcionario divulgó también las cifras de la deuda externa consolidadas desde 2007 hasta 2019 y aseguró que en 2015 se recibió un stock de deuda de U$S 240.700 millones, mientras que a septiembre de 2019 se ubica en U$S 314.600 millones.

Precisó que la cifra actual representa el 68% del PBI pero aclaró que se debiera hacer una proyección "contrafáctica, si en 2015 se hubiera recibido una situación fiscal distinta", hoy ese porcentual se ubicaría en 32% del PBI. Mientras que el candidato presidencial Alberto Fernández sostiene que la relación deuda/PBI supera el 100%.

Lacunza aseguró que a partir de los U$S 45.000 millones que recibió la Argentina en préstamos del FMI, "la deuda neta cayó U$S 10.000 millones", con lo que desestimó que los recursos del Fondo se hubieran perdido a través de una "fuga de capitales" como acusó Alberto. Además adelantó que "no está prevista una definición sobre el desembolso" pendiente de U$S 5.400 millones como resultado de la próxima reunión con las autoridades del FMI, que se realizará en Washington el viernes próximo.

Lacunza señaló que "gane quien gane (en las próximas elecciones presidenciales) la Argentina tiene que tener un diálogo sincero con los acreedores para recuperar el (acceso al) crédito voluntario" en el mercado internacional.

"No hay que salir ya, mañana mismo, a renegociar pero tampoco hay que esperar nueve meses", explicó el ministro, al admitir que debe analizarse una "renegociación voluntaria y rápida", pero aclaró que para la misma "las condiciones dependen de la trayectoria fiscal de la Argentina".