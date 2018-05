La fiscalía y las querellas pidieron ayer 25 años de prisión efectiva para el cura Justo José Ilarraz, acusado de abuso y corrupción de menores en el seminario menor de Paraná, en la etapa de alegatos del juicio a puertas cerradas que comenzó el 16 de abril.



Durante la jornada dos querellas se plegaron al pedido de los fiscales Francisco Ramírez Montrull y Álvaro Piérola de prisión preventiva para Ilarraz, mientras que la tercera la pidió sólo si el máximo tribunal nacional resuelve que los delitos no están prescriptos.



En tanto, el Tribunal integrado por Alicia Vivian, Carolina Castagno y Gustavo Pimentel determinó que dará a conocer el veredicto el lunes 21 de mayo al mediodía.



El fiscal Piérola dijo en conferencia de prensa que pidieron 25 años de prisión efectiva, "que es la pena máxima que dispone el Código" vigente al momento de los hechos.



"Una pena justa por todas las agravantes que tiene el caso: su condición de sacerdote, el ámbito en el que los hechos se dieron, y la impunidad y protección que se le garantizó que no permitió que estos hechos se diluciden y se tramiten en la justicia antes y no a 30 años", detalló.



En tanto, explicó que "por su capacidad económica y su arraigo dudoso ya que vive en Tucumán y ahora en Paraná Ilarraz puede fugarse" y remarcó que "durante todo el juicio no supimos cuál es su domicilio, recién ayer constituyó uno, por eso solicitamos "prisión preventiva".