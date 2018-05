La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) advirtió a unos 650.000 contribuyentes de altos ingresos que regularicen la situación de las empleadas de sus casas particulares.



La comunicación, a cargo de la Dirección de General de los Recursos de la Seguridad Social, se realizó a través de correos electrónicos a los contribuyentes, a partir del cruce de datos patrimoniales y de consumo.

Este sector es uno de los de mayor informalidad, según afirma la AFIP.

En los próximos días, se enviará una segunda tanda de mensajes por vía electrónica. "Este es un paso más en la estrategia de cruzamiento de datos para reducir la evasión fiscal y formalizar el empleo en la Argentina. El sector de empleo de casas particulares es uno de los de mayor informalidad en nuestro país y, en su mayoría, afecta a las mujeres", dijo el administrador federal, Leandro Cuccioli.



En un comunicado, advirtió que "priva a estas empleadas de oportunidades de avanzar en sus vidas por estar en el mercado informal". En el mensaje enviado a los contribuyentes se mencionan las ventajas tanto para el trabajador -obra social, aportes jubilatorios, vacaciones, ART, aguinaldo, tarifa especial con la tarjeta SUBE- como para el empleador -deducciones en el Impuesto a las Ganancias por lo abonado como retribución y por las contribuciones a la seguridad social-.



"Los contribuyentes se exponen a una penalidad si no registran a sus empleadas, frente un costo relativamente bajo que deben afrontar para inscribirlas. Además, si regulariza a la trabajadora de su hogar, se cubre de los riesgos de no tenerla asegurada", explicó Cuccioli.



"En cuanto a las empleadas, quien esté registrada debe recordar que no pierde los beneficios de la Asignación Universal por Hijo", aclaró. En la actualidad, hay 528.439 trabajadores inscriptos y la AFIP apunta a duplicar el número de empleadas registradas. Los empleadores pueden inscribir al personal de casas particulares a través de la página web de la AFIP y de la app lanzada por el organismo tributario y que puede descargarse desde las tiendas de App Store o Google Play en casasparticulares.afip.gob.ar. Télam